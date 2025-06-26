國民黨選前之夜戰凱道　綠委諷：跟朱立倫站一起是加分還扣分？

▲民進黨立委吳思瑤諷刺，國民黨委員都在顧選區，應當也不樂意跟黨中央黨主席或其他明星級人物踏上那個舞台。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨確定搶下7月25日凱達格蘭大道路權，舉辦第一波大罷免藍委投票「選前之夜」造勢晚會，屆時將號召數萬人上凱道，一起守護遭罷免藍委。不過，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）就酸，國民黨委員都在顧選區，應當也不樂意跟黨中央黨主席或其他明星級人物踏上那個舞台，跟朱立倫站在一起對他們是加分還是扣分？書記長陳培瑜則善意提醒，一定要好好照顧長輩，不要讓他們太晚回家。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午9時50分召開「度假一條龍 上班一條蟲 韓院長上工囉」記者會，並進行輿情回應。媒體問到，國民黨中央借到凱道路權，到時配合罷免團體舉辦造勢活動？

吳思瑤表示，國民黨搶到凱道路權當然可以合法使用，他們要規劃大型活動都尊重安排，但大罷免推動到現在，國民黨人連自己黨部都違法、犯罪、抄襲，到現在都沒有道歉，到底要先辦造勢大會還是道歉大會？大家在等國民黨對全民的誠摯道歉。雖然民進黨沒搶到很遺憾，但會跟著公民罷團規劃活動。

而針對網友們質疑，投票前一天藍委們不顧自己選區反而到凱道造勢，陳培瑜溫馨提醒動員家鄉長輩的藍委們，一定要好好照顧長輩，不要讓他們路途奔波、吃到不好吃的便當，也不要讓他們太晚回家，要不要回到選區照顧選民聲音，大家都看在眼裡。

吳思瑤則說，國民黨委員心急如焚，都在顧選區，不來立法院開會質詢當薪水小偷，就她的觀察，國民黨立委應當也不樂意跟黨中央黨主席或其他明星級人物踏上那個舞台，恐怕認為顧選區是最重要的，跟朱立倫站在一起對他們是加分還是扣分？問題刺進心裡，被罷免委員想不想站上舞台？留給他們自己抉擇。

▼民進黨立委陳培瑜呼籲藍委，選前之夜讓長輩早點回家。（圖／記者詹詠淇攝）