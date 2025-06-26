賴清德給軍校畢業生3期許：警覺滲透　珍視和平就不能坐視侵略

▲總統賴清德出席「114年三軍八校院聯合畢業典禮」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日以三軍統帥身分，主持今年度「三軍八校院聯合畢業典禮」時，給所有畢業生三個期許：第一傳承精實軍風，強化自律與專業；第二堅定捍衛國家主權，追求真正和平；第三勇於突破創新，打造現代化國軍。他強調，珍視和平就不能坐視侵略，面對威權主義不斷威脅，以及各種滲透手段，大家一定要提高警覺。

賴清德致詞時表示，大家在青春年華時，選擇投身軍旅，承擔起保家衛國的重責大任，他由衷表示欽佩和感謝。四年前，一同在鳳山入伍，鍛鍊強健的體魄與堅韌的意志，也和同袍建立了深厚情誼，這些經歷，都是你們未來的寶貴資產。



賴清德指出，今天再次齊聚鳳山，見證大家完成這段重要的旅程。這不僅僅象徵三軍一體、團結協作的精神，更展現出各位初衷不改、豪情不減的決心與信念。

賴清德說，他要特別感謝每一位家長，因為堅定支持，讓孩子選擇了這條艱辛、但充滿光榮的道路。未來，他們都是守護國家安全，守護台灣民主自由最重要的力量；同時也感謝校長、師長辛勤教誨，讓所有學生都能得到最好的教育、最好的訓練。

接著，賴清德指出，當前國際局勢動盪不安、威權主義持續擴張，對全球都造成了嚴峻挑戰。未來的你們，都是國軍的高階將領與將官，務必要胸懷全局、見微知著，帶領國軍持續進步，確保國家、國防及國人的安全。

賴清德提出三個期許：第一，傳承精實軍風，強化自律與專業。他說，軍隊的尊嚴，來自每一位官兵的行為與態度。無論是國軍三大信念——國家、責任、榮譽，或是我看到操場上的兩面牌匾—「實踐忠誠精實軍風」、「矢志捍衛民主憲政」，這些都不是口號，而是軍人要身體力行的價值。





賴清德希望大家銘記，部隊的軍紀、軍人的操守，攸關人民對國軍的信任與國家的安全穩定。踏出校門後，請務必以身作則，唯有嚴守紀律，也才能在關鍵時刻，凝聚士氣、無畏無懼、堅如磐石，成為守護家園的堅定力量。



賴清德說，第二是堅定捍衛國家主權，追求真正和平。上個月，他和各國代表齊聚一堂，紀念二次世界大戰的歐戰勝利日。歷史明確告訴我們，無論用甚麼理由或意識形態，以武力侵略其他國家，都是不正義的罪行，並且必定失敗；而團結捍衛家園與自由民主的夥伴，終將獲得勝利。

賴清德表示，更重要的是，珍視和平，就不能坐視侵略，更不能掉以輕心。面對威權主義持續不斷的威脅，以及各種滲透手段，大家一定要提高警覺，精進戰技，提升國防力量，反共、反滲透、反併吞，堅定捍衛國家主權，以實力達到真和平。





賴清德指出，第三是勇於突破創新，打造現代化國軍。他期許每位同學，無論未來身處什麼崗位，都能與時俱進、持續學習，以創新思維迎接新科技、新挑戰，成為國軍新動能，打造現代化的軍隊，讓國家安全和韌性不斷提升。



賴清德說，他會持續推動國防改革，落實國防自主，透過各項政策支持國軍，讓各位沒有後顧之憂；同時，會努力團結所有國人同胞，讓國人成為國軍最堅強的後盾。他強調，畢業生們的未來，與國家的前途緊緊相連，請勇敢、自信地邁開步伐，為台灣書寫下個世代的和平與繁榮。



賴清德強調，要一起努力，打造現代化、智慧化、專業化的勁旅，堅定守護國家的主權與安全，維護民主、堅守民主自由的價值與信念，讓國軍的榮光代代相傳，團結為國家打拚。