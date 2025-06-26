面對大罷免被太太要求噤聲！　羅明才不忍：我有這麼十惡不赦嗎？

▲羅明才表示他不同意罷免 。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

北檢偵辦民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案疑涉偽造提議書案，國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙等人遭法院聲押禁見。對此，羅明才今（26日）受訪時表示，他已經被他太太要求「噤聲不語」，因此他不再做任何評論，不過受訪到最後他略顯不滿，語氣越來越激昂表示，他從政30年來，爭取新店地區超過2000多億的預算，全新店的人都在看，但選舉到了就開始抹黑他，「我有這麼十惡不赦嗎？」。

羅明才說，昨天初一，他去拜觀世音菩薩，眾神明悲天憫人，他心裡感觸很多，本來準備了一首歌，但是這樣的情況就不便再唱歌，等到照民進黨團總召柯建銘所說的8月23日第二波要投票的時候，他再唱給大家聽。

對於自己同仁遭聲押禁見，羅明才說，現在不是在搞立委大罷免嗎？怎麼會搞到議員，甚至他們還是不成案的，就被聲押，反而罷免國民黨這邊有15萬份的連署書是有重複連署、死亡連署，那個部分，大家也不清楚進度在哪裡。

至於陳乃瑜被稱他被霸凌，羅明才說，這部分要去問當事人，但強調，他太太最近叫他不要再多說話，最重要是為人民打拼。

不過話鋒一轉，羅明才越說越氣表示，選舉期間對他惡意攻擊抹黑打壓，他不予回應，因為他從政三十年清清白白，平常都可以來找他，但是到了選舉就說他怎樣，「坦白來說啦！真正被霸凌的是我！我欺負過誰？傷害過誰？我每次選舉到，就拿出來鞭屍」。

羅明才說，他不能選擇他的出身，但是30年來他好好做，30年來，他為大新店地區爭取超過2000多億的預算，全新店的人都在看，新店不斷在起飛，為什麽不是說你辛苦了，做了哪些的好，反而是選舉到了，就又開始了，在台灣還是要有些公道、公平的聲音，「我有這麼十惡不赦嗎？我對不起誰？我打過誰？誰知過我的虧？通通來找我，拜託不要再用影射」，他背負很多不平很多壓力，但是沒問題，「我還是一肩擔」面對所有壓力挑戰，他還是可以度過823出來投票，不同意罷免羅明才。

