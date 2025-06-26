南韓狗肉禁令缺配套　近50萬隻「倖存汪星人」面臨安樂死

▲南韓於2024年全面禁止販售狗肉，這項新法規要求業者必須在2027年2月前結束狗肉養殖業務，並處理剩餘的狗隻。示意圖（pexels提供）

圖文／鏡週刊

南韓於2024年全面禁止販售狗肉，這項新法規要求業者必須在2027年2月前結束狗肉養殖業務，並處理剩餘的狗隻。禁令雖是動物權益的一大勝利，但對於數以萬計依靠此行業維生的農場主和被圈養的狗隻而言，卻帶來巨大困境。

《BBC》報導，現年60歲的朱永奉牧師，過去既傳教又經營狗肉農場，他坦言「生意已瀕臨停擺，買家不再出現。」禁令實施以來，已有超過600家養狗場被迫關閉，數量龐大的剩餘狗隻難以出售或重新安置。

業界人士指出，政府尚未提供切實可行的方案協助農場主及動物救援團體處理這些動物。由於農場多飼養大型犬種，且多屬被視為「危險犬種」的純種土佐犬或混種，在南韓被列為「危險犬種」，飼養需政府許可。民眾對這些「食用犬」有疾病及心理創傷疑慮，加上都市偏好中小型犬，使得收養意願低迷，庇護所也狗滿為患。

動物福利組織「Humane World for Animals Korea」表示，雖已救援數千隻「食用犬」並送往國外，但面對近50萬隻待處理動物的龐大數量，民間力量難以獨自承擔。政府方面則投入數億韓元擴建收容所，並對提前退出業務的農場主提供補助，但尚未解決長遠問題。

部分農場主表達無奈與焦慮，他們不僅無法順利出售狗隻，還面臨失業及債務危機。更令人擔憂的是，救援無門的狗隻或將面臨安樂死的命運，令社會對禁令的執行與人道性產生疑慮。

儘管食用狗肉在南韓的普及率已大幅下降，僅約8%民眾在過去一年嘗試過，但對於依賴此行業的老一輩農民來說，這項政策意味著一場深刻的生計轉型與文化變遷。動物權益團體及部分專家呼籲政府應延長寬限期，並制定更全面的配套措施，以減緩禁令帶來的衝擊，並為動物與人類創造雙贏的未來。



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