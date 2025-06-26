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首爾爆發大量「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

▲▼南韓今年6月深受「愛情蟲」侵擾。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓深受「愛情蟲」侵擾。（圖／翻攝自YouTube）

記者曾羿翔／綜合報導

近期計劃前往韓國旅遊的民眾要注意了，首爾及首都圈地區正面臨「愛情蟲」（Plecia longiforceps）大量爆發出沒的情況。這些昆蟲因飛行時雌雄連體、腹部相連，形似「空中情侶」，引發市民和遊客的廣泛關注與不適。

綜合韓媒報導，愛情蟲體長約5至6毫米，黑色身體配上紅色胸部，喜歡潮濕高溫的環境。每年6月中旬至7月上旬為其繁殖高峰期，主要分布於首爾及京畿道等地。雌蟲會在潮濕的土壤中產下300至500顆卵，成群結隊飛行，常聚集於建築物的窗縫或其他溝縫中。

雖然愛情蟲無毒，不會叮咬人或傳播疾病，並以腐爛的雜草為食，具有分解有機物和傳播花粉的益處，但其大量出現、邊飛邊交配的行為，以及停留在皮膚、衣物或頭髮上的習性，仍讓許多市民感到困擾。根據首爾市害蟲研究所的調查，愛情蟲在「令人恐懼和不適的昆蟲」排名中位居第三（42.6%），僅次於蟑螂（66%）和臭蟲（60.1%）。

截至目前，首爾市政府已接獲超過9,000件有關愛情蟲的投訴，數量為去年的兩倍。為應對這一情況，市政府已在市場、橋下、登山道等多處熱點設置誘捕燈與漂浮式陷阱，預計愛情蟲的群聚現象將在7月上旬逐漸減退。

各地方政府建議民眾採取實際可行的措施，而不是濫用殺蟲劑。愛情蟲容易被明亮的顏色吸引，戶外活動時應避免穿著白色或黃色衣物。此外，應盡量減少夜間照明，並檢查紗窗和窗框的縫隙以防止蟲子進入。如蟲子進入室內，建議可使用噴霧器噴水或用紙巾清除更為有效。

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