凱特王妃抗癌復原艱辛！　英媒爆：術前情況嚴峻「地獄走一遭」

▲凱特王妃(右)上週和威廉王子(左)參加嘉德勳章授勳儀式。(翻攝The Royal Family臉書)



圖文/鏡週刊

英國凱特王妃(Kate Middleton)去年罹癌,經過數月化療後,已逐步回歸王室公務。不過,上週她臨時缺席皇家賽馬會(Royal Ascot),引發外界關注,肯辛頓宮表示,凱特對缺席活動感到失望,她正在努力「尋求恢復公開職務的平衡」。英媒報導,凱特的抗癌之路,其實仍在持續,更透露她在動手術前,身體狀況非常不好,過去1年半如「地獄走一遭」。

英國《每日郵報》王室記者蕾貝卡英格利希(Rebecca English)撰文,引述凱特的密友說法,過去1年半她經歷了「從地獄走一遭」的身心煎熬。雖然身體仍在恢復中,但病痛讓凱特清楚體悟到人生的優先順序,因此決定不急著復工,而是按照自己的步調來療養。

43歲的凱特王妃去年1月接受腹部手術,後來被診斷出癌症,並歷經9個月的化療。報導透露內幕指出,凱特曾多次祕密前往倫敦皇家馬斯登醫院(The Royal Marsden Hospital)接受治療,並在胸口皮下植入一個半永久的小型導管裝置(port),方便醫療團隊長期注射化療藥物。這類裝置多用於癌症病患,能減少反覆打針造成的不適,也讓治療流程更穩定。這個「生命線」陪伴凱特度過數週的治療時光,她甚至坦言,對這個裝置產生情感依賴,足見當時內心的恐懼。

▲上週凱特王妃參加皇家閱兵儀式,展現容光煥發一面,其實她正持續調整健康狀態。(翻攝princeandprincessofwales IG)



知情人士透露,在接受手術前,凱特的身體狀況其實已經相當嚴重,「能夠談到恢復,已經是種幸運」。雖然過去一週,眾人在慶祝國王官方壽辰的閱兵典禮(Trooping the Colour)、嘉德勳章(Order of the Garter)授勳儀式上看到她容光煥發的一面,但實際上,她至今仍在調整身體狀態。

一名王室內部消息人士表示,這是凱特「平衡」的一年,她很清楚該參加什麼、不該參加什麼。即便沒在公開場合出現,她也積極參與幕後事務,例如早期兒童發展計畫等長期項目。

▲凱特王妃與威廉王子育有3名子女,一家五口受歡迎。(翻攝princeandprincessofwales IG)



至於凱特王妃接下來的行程,身為英格蘭草地網球與槌球俱樂部皇家贊助人的她,預計在6月30日出席溫布頓網球錦標賽。7月8日將參與迎接法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)訪英的官方活動,雖尚未確認是否出席國宴,但預計會參加會面儀式。

之後,她將和夫婿威廉王子(Prince William)到諾福克的住所「安默莊園」(Anmer Hall),陪3名子女——11歲的喬治王子(Prince George)、10歲的夏綠蒂公主(Princess Charlotte)、7歲的路易王子(Prince Louis)過暑假。8月則會造訪巴爾莫勒爾城堡,與英王查爾斯三世(King Charles III)及其他王室成員避暑。

凱特與威廉也讓愛犬Orla繁殖,替3名子女帶來一些期待與歡樂,他們更打算留下其中一隻小狗,陪伴孩子們成長。另外,英格利希也透露關於喬治與夏綠蒂未來的升學規劃,喬治之後會念老爸的母校伊頓公學,而夏綠蒂則會去媽媽的母校馬爾伯勒學院讀書。

▲凱特王妃和威廉王子的愛犬Orla生了小狗,為3名子女帶來快樂與期待。(翻攝princeandprincessofwales IG)

至於今年秋天凱特是否會出訪海外,目前尚無規劃。威廉主辦的「為地球貢獻獎」(The Earthshot Prize)將在11月於巴西舉行,那是王室的重點項目,但凱特是否會陪同出席,還沒確定。

雖然部分民眾曾拿凱特與也在抗癌、卻工作繁忙的公公查爾斯國王相比,但消息人士強調,每位患者的康復歷程不同,外人難以全面了解背後情況。查爾斯對於媳婦的步調也給予充分支持。



更多鏡週刊報導

去年才罹癌!凱特王妃臨時缺席公開行程 健康狀況再引關注

威廉王子登基計畫曝光! 哈利梅根兒女「沒份當王室一員」

哈利王子伸出橄欖枝!邀查爾斯、威廉參加運動會 與「她」生日撞期埋變數