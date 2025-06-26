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凱特王妃抗癌復原艱辛！　英媒爆：術前情況嚴峻「地獄走一遭」

凱特王妃抗癌復原艱辛！　英媒爆：術前情況嚴峻「地獄走一遭」

▲凱特王妃（右）上週和威廉王子（左）參加嘉德勳章授勳儀式。（翻攝The Royal Family臉書）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）去年罹癌，經過數月化療後，已逐步回歸王室公務。不過，上週她臨時缺席皇家賽馬會（Royal Ascot），引發外界關注，肯辛頓宮表示，凱特對缺席活動感到失望，她正在努力「尋求恢復公開職務的平衡」。英媒報導，凱特的抗癌之路，其實仍在持續，更透露她在動手術前，身體狀況非常不好，過去1年半如「地獄走一遭」。

英國《每日郵報》王室記者蕾貝卡英格利希（Rebecca English）撰文，引述凱特的密友說法，過去1年半她經歷了「從地獄走一遭」的身心煎熬。雖然身體仍在恢復中，但病痛讓凱特清楚體悟到人生的優先順序，因此決定不急著復工，而是按照自己的步調來療養。

43歲的凱特王妃去年1月接受腹部手術，後來被診斷出癌症，並歷經9個月的化療。報導透露內幕指出，凱特曾多次祕密前往倫敦皇家馬斯登醫院（The Royal Marsden Hospital）接受治療，並在胸口皮下植入一個半永久的小型導管裝置（port），方便醫療團隊長期注射化療藥物。這類裝置多用於癌症病患，能減少反覆打針造成的不適，也讓治療流程更穩定。這個「生命線」陪伴凱特度過數週的治療時光，她甚至坦言，對這個裝置產生情感依賴，足見當時內心的恐懼。

凱特王妃抗癌復原艱辛！　英媒爆：術前情況嚴峻「地獄走一遭」

▲上週凱特王妃參加皇家閱兵儀式，展現容光煥發一面，其實她正持續調整健康狀態。（翻攝princeandprincessofwales IG）

知情人士透露，在接受手術前，凱特的身體狀況其實已經相當嚴重，「能夠談到恢復，已經是種幸運」。雖然過去一週，眾人在慶祝國王官方壽辰的閱兵典禮（Trooping the Colour）、嘉德勳章（Order of the Garter）授勳儀式上看到她容光煥發的一面，但實際上，她至今仍在調整身體狀態。

一名王室內部消息人士表示，這是凱特「平衡」的一年，她很清楚該參加什麼、不該參加什麼。即便沒在公開場合出現，她也積極參與幕後事務，例如早期兒童發展計畫等長期項目。

凱特王妃抗癌復原艱辛！　英媒爆：術前情況嚴峻「地獄走一遭」

▲凱特王妃與威廉王子育有3名子女，一家五口受歡迎。（翻攝princeandprincessofwales IG）

至於凱特王妃接下來的行程，身為英格蘭草地網球與槌球俱樂部皇家贊助人的她，預計在6月30日出席溫布頓網球錦標賽。7月8日將參與迎接法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪英的官方活動，雖尚未確認是否出席國宴，但預計會參加會面儀式。

之後，她將和夫婿威廉王子（Prince William）到諾福克的住所「安默莊園」（Anmer Hall），陪3名子女——11歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、7歲的路易王子（Prince Louis）過暑假。8月則會造訪巴爾莫勒爾城堡，與英王查爾斯三世（King Charles III）及其他王室成員避暑。

凱特與威廉也讓愛犬Orla繁殖，替3名子女帶來一些期待與歡樂，他們更打算留下其中一隻小狗，陪伴孩子們成長。另外，英格利希也透露關於喬治與夏綠蒂未來的升學規劃，喬治之後會念老爸的母校伊頓公學，而夏綠蒂則會去媽媽的母校馬爾伯勒學院讀書。

凱特王妃抗癌復原艱辛！　英媒爆：術前情況嚴峻「地獄走一遭」

▲凱特王妃和威廉王子的愛犬Orla生了小狗，為3名子女帶來快樂與期待。（翻攝princeandprincessofwales IG）

至於今年秋天凱特是否會出訪海外，目前尚無規劃。威廉主辦的「為地球貢獻獎」（The Earthshot Prize）將在11月於巴西舉行，那是王室的重點項目，但凱特是否會陪同出席，還沒確定。

雖然部分民眾曾拿凱特與也在抗癌、卻工作繁忙的公公查爾斯國王相比，但消息人士強調，每位患者的康復歷程不同，外人難以全面了解背後情況。查爾斯對於媳婦的步調也給予充分支持。


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