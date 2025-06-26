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比抽菸、肥胖還可怕　英國研究：常做惡夢恐提高3倍早逝風險

比抽菸、肥胖還可怕　英國研究：常做惡夢恐提高3倍早逝風險

▲英國研究發現，常做惡夢的人比一般人更可能提早10年死亡。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

倫敦帝國學院（Imperial College London）與癡呆症研究所（UK Dementia Research Institute）最新研究顯示，常做惡夢的人比一般人更可能提早10年死亡，長期每週惡夢者的早逝風險甚至高出從未做惡夢者的3倍。這項研究結果於2025年6月23日在歐洲神經學學會（EAN）大會上發表。

綜合外媒報導，帝國學院腦科學研究員阿比德米奧泰庫（Abidemi Otaiku）博士帶領的研究團隊針對2429名8至10歲兒童及183012名26至86歲成人，進行長達19年的追蹤調查。成人的惡夢頻率由本人於研究初期填報，兒童則由家長回報。結果發現，惡夢對身體的傷害比過去所知更為嚴重，每周平均一次惡夢者，在10年內於70歲前死亡的風險是從未做惡夢者的3倍。

研究發現，惡夢者與吸菸、肥胖、不良飲食或缺乏運動等傳統早死因子相比，每周一次的惡夢頻率是更直接的早逝預測指標。研究也顯示，不僅是成人，連8到10歲的兒童若頻繁做惡夢，也會出現明顯的「生物老化」加速現象。這類生理變化可解釋為增加約40%的早死風險，就算每人每月只出現一次惡夢，影響也高於從不做惡夢的人。

奧泰庫解釋，惡夢會引發強烈的壓力反應，導致體內壓力荷爾蒙皮質醇長時間上升，這個荷爾蒙與細胞加速老化有密切關係。此外，惡夢會嚴重干擾睡眠品質，使身體無法在夜間充分修復與再生細胞。他進一步表示，「睡夢中的大腦無法分辨夢境與現實，惡夢觸發的壓力反應往往比清醒時更劇烈，也解釋為何有些人會在惡夢中驚醒、渾身冒汗、呼吸急促、心跳加快，因為我們的戰鬥或逃跑反應已經觸發」

奧泰庫也提供幾項可在生活中實踐的惡夢預防事項。他建議民眾避免觀賞驚悚內容，維持良好睡眠與衛生習慣、管理壓力並治療焦慮或憂鬱症等問題。他也推薦一項心理治療方法「意象預演治療（Imagery Rehearsal Therapy）」，民眾可在家自行將惡夢重寫為較平和版本並反覆演練，以降低夜間夢境壓力。

奧泰庫建議已受惡夢嚴重困擾者，可尋求睡眠專科醫師協助，並考慮進行「失眠認知行為療法（CBT-I）」，這項療法能針對失眠者調整錯誤的睡眠認知與行為，有助改善惡夢頻率與減緩大腦老化。

除了惡夢研究，近期還有另一項睡眠相關研究指出，白天習慣性午睡者也可能面臨較高的早死風險。該研究追蹤8.6萬多名中年健康成人的睡眠習慣後發現，白天固定午睡者，尤其偏好午後小睡者，早死風險比不午睡者高出最多20%。研究人員推測，白天嗜睡可能是夜間睡眠品質差或潛在健康問題的警訊。

芝加哥拉什大學（Rush University）醫學中心教授詹姆斯羅利（James Rowley）表示，這些發現對臨床醫師具有警示意義，並強調「最重要的一點是，如果醫生詢問患者的睡眠習慣，他們也應該詢問白天是否有小睡狀況」，幫助找出更多潛在睡眠健康風險。

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