冷戰後首次！英國採購12架F-35A戰機　可掛載核武

▲英國將採購12架可發射戰術核武的F-35A戰鬥機。圖為F-35A。（示意圖／美國空軍）

記者詹雅婷／綜合報導

英國將採購可發射戰術核武的F-35A戰鬥機，數量12架，用以支援北大西洋公約組織（NATO）核子任務。這也是自冷戰結束以來，英軍戰機首度具備掛載核彈頭的能力。

路透、每日電訊報等報導，英國目前擁有的是F-35B戰機，F-35A戰鬥機的不同之處在於可攜帶核武器。據信美國將向英國提供B61戰術核武。知情官員透露，一架F-35A戰鬥機造價約8000萬英鎊，總費用接近10億英鎊。

▲施凱爾表示，如今已不能再把和平視為理所當然，這正是政府投資國家安全的原因。（圖／達志影像／美聯社）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）稱，在當前充滿不確定性的時代，已經不能再把和平視為理所當然，「這正是我國政府正在投資國家安全的原因，確保我國武裝部隊擁有所需裝備，讓全國各地的社區都能從我們的國防紅利中受益」。

這項決定代表，英國自1998年「龍捲風」（Tornado）戰機退役以來，首度重新擁有具備戰術核武投擲能力的作戰機種。目前英國的核威懾手段主要依賴「三叉戟」（Trident）潛艦發射系統，維持至少一艘核潛艇在海上巡邏，如今重新部署空基核力量，使英國在核威懾方面多樣化，與美法擁有海陸空三位一體核能力的盟國保持一致。

英國政府也指出，計畫2035年把國防安全支出提升至國內生產總值5%，強調英國必須為本土戰爭積極做準備。