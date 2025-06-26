「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感！他嘆：對女生身心是嚴重折磨

▲天殘（左），右為賀瓏、Albee。（圖／翻攝自天殘臉書、Albee IG）



記者施怡妏／綜合報導

賀瓏因被爆出和Albee的戀情，遭到薩泰爾閃電解約，加上林妍霏爆料，賀瓏逼前任天殘墮胎，被貼上渣男標籤，形象一落千丈。對此，粉專「通告人生」表示，拿掉小孩對女生來說，是身心很嚴重的折磨，很可能一輩子過不去，絕對不只是受精卵這麼簡單，「只能說賀瓏竟然渣到，連薩泰爾都有感覺。」

粉專「通告人生」發文，只是談感情的話沒問題，但要女生墮胎，「那對女生身心是一個很嚴重的折磨」，女生可能因此長期陷入情緒低潮，無法釋懷，這樣的傷痛往往是男人無法體會的，「那真的不是只是一個受精卵而已。」

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粉專坦言，既然有本事玩，就別讓女生受折磨，不是只有生小孩會產後憂鬱，拿掉小孩等於是殺死一條生命，「對於女生來講，那跟要自己殺人沒什麼兩樣。而且還是自己最珍貴的人。男人真的不能這麼渣。」

賀瓏與Albee戀情公諸於世後，賀瓏曝光前女友天殘的遺書內容，想以此遺書證明自己沒有出軌，此舉引發軒然大波，惹怒了天殘身邊好友們。天殘的好友林妍霏便揭露了，天殘生前曾被賀瓏逼墮胎，更表示她太胖而無法發生關係，在天殘輕生後沒多久，就立刻帶著新歡出現在大家眼前，讓賀瓏的形象徹底毀滅。

本文獲「通告人生」授權轉載。

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