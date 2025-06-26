　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感！他嘆：對女生身心是嚴重折磨

▲▼天殘離世前1天「查看賀瓏手機」Albee聲明驚呆網。（圖／翻攝自天殘臉書、Albee IG）

▲天殘（左），右為賀瓏、Albee。（圖／翻攝自天殘臉書、Albee IG）

記者施怡妏／綜合報導

賀瓏因被爆出和Albee的戀情，遭到薩泰爾閃電解約，加上林妍霏爆料，賀瓏逼前任天殘墮胎，被貼上渣男標籤，形象一落千丈。對此，粉專「通告人生」表示，拿掉小孩對女生來說，是身心很嚴重的折磨，很可能一輩子過不去，絕對不只是受精卵這麼簡單，「只能說賀瓏竟然渣到，連薩泰爾都有感覺。」

粉專「通告人生」發文，只是談感情的話沒問題，但要女生墮胎，「那對女生身心是一個很嚴重的折磨」，女生可能因此長期陷入情緒低潮，無法釋懷，這樣的傷痛往往是男人無法體會的，「那真的不是只是一個受精卵而已。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專坦言，既然有本事玩，就別讓女生受折磨，不是只有生小孩會產後憂鬱，拿掉小孩等於是殺死一條生命，「對於女生來講，那跟要自己殺人沒什麼兩樣。而且還是自己最珍貴的人。男人真的不能這麼渣。」

賀瓏與Albee戀情公諸於世後，賀瓏曝光前女友天殘的遺書內容，想以此遺書證明自己沒有出軌，此舉引發軒然大波，惹怒了天殘身邊好友們。天殘的好友林妍霏便揭露了，天殘生前曾被賀瓏逼墮胎，更表示她太胖而無法發生關係，在天殘輕生後沒多久，就立刻帶著新歡出現在大家眼前，讓賀瓏的形象徹底毀滅。

本文獲「通告人生」授權轉載。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫁豪門淡出！「台大五姬」吳依潔　39歲絕美近照罕曝
墾丁水豚被毒死！　驗出工業強鹼、農藥
天殘閨蜜挨批！「揭開私密經歷」懲罰賀瓏　網戰翻
小S「暴瘦憔悴」目擊照真相逆轉！　網震怒造假文
重機女隊長嚴重車禍！「赤兔馬」粉碎　車友集氣
快訊／桃園某高中生無照酒駕2死！　校方回應了
「台灣第一女優」新疆豪華旅行　脫bra上空被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

店員忙結帳！瞥見ATM突喊「可幫她一下嗎」　她曝私下暖舉網讚爆

章魚燒「35→70元」價格漲1倍！他哀嚎吃不起...釣出攤販道辛酸

天殘閨蜜挨批！「揭開私密經歷」更像懲罰賀瓏　網戰翻：有同意嗎

一日之計在於晨！網友熱議TOP10「早餐品項」　第一名口味變化多

高壓+冷心低壓夾擊　午後雷雨猛烈「防雷擊、冰雹」

高雄7月超熱鬧！江蕙復出、韓星嗨翻啤酒節　追星人憑票領優惠券

「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感！他嘆：對女生身心是嚴重折磨

失戀野餐散心！好友轉身「拿出1神物」助陣：忘掉臭渣男

冷心低壓抵達台灣上空　鄭明典示警：午後強烈降雨

台鐵今起「386班大改點」　首發車準點行駛

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

【腳底裝彈簧？】黑狗想出門散步　狂搖尾彈跳超可愛XD

店員忙結帳！瞥見ATM突喊「可幫她一下嗎」　她曝私下暖舉網讚爆

章魚燒「35→70元」價格漲1倍！他哀嚎吃不起...釣出攤販道辛酸

天殘閨蜜挨批！「揭開私密經歷」更像懲罰賀瓏　網戰翻：有同意嗎

一日之計在於晨！網友熱議TOP10「早餐品項」　第一名口味變化多

高壓+冷心低壓夾擊　午後雷雨猛烈「防雷擊、冰雹」

高雄7月超熱鬧！江蕙復出、韓星嗨翻啤酒節　追星人憑票領優惠券

「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感！他嘆：對女生身心是嚴重折磨

失戀野餐散心！好友轉身「拿出1神物」助陣：忘掉臭渣男

冷心低壓抵達台灣上空　鄭明典示警：午後強烈降雨

台鐵今起「386班大改點」　首發車準點行駛

成大生千層岩瀑布溺斃！檢警相驗查死因　家屬同學悲傷擁泣

高雄罷韓力量大集結！宣示組團前進花蓮：把「傅崐萁們」全罷掉

大陸內捲效應驚人　老謝：經長郭智輝承諾比亞迪100%不會殺來台

抗空污少不了口罩　買空氣清淨機注意「CADR」數字只是理想值

破130萬連署！罷團啟動護國遶境　曹興誠：大罷免真正召集人是傅崐萁

神隱近一周！86歲伊朗最高領袖「健康惹疑」　官員：為他祈禱

Rosé愛鞋PUMA H-STREET銀光綠將開賣！Converse復古薄底鞋大勢登場

長虹營收創6年新高　李文造坦言：整體房市「供過於求」

屏東男深夜睡國小門口紙板　警一查驚覺他獨走20公里

疑飆車失控衝進民宅！賓士C250「斷成兩截」畫面曝　另1車跑了

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

生活熱門新聞

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

一瞬間變天！1圖看懂冷心低壓2天襲台影響

預言「日本7／5大災難」　唐綺陽：世界正發生令人恐慌事

口腔出現「2症狀」　恐是免疫系統警訊

冷心低壓抵達台灣上空　鄭明典示警：午後強烈降雨

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

「最賠錢路線」年虧16億　北捷解答了

台廠商用《大展鴻圖》被出征　刪影片道歉

橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答

7月要來了！　4生肖得防災

桃園人注意！7月起路上「做這6件事」最高罰6000元

更多熱門

相關新聞

律師批賀瓏：做滿所有違反道德的事

律師批賀瓏：做滿所有違反道德的事

知名脫口秀主持人賀瓏遭質疑和已故前女友天殘（翁芝瑩）交往期間，與主持搭檔Albee（范乙霏）互動曖昧，還被天殘的好友林妍霏指控，曾嫌棄天殘「太胖了X不下去」，引發網友撻伐。對此，律師蘇奕全批評賀瓏「幾乎所有違反道德的事都做好做滿」，甚至消費已逝之人，「這樣的天怒人怨，人神共憤也是稀少罕見」。

Albee被爆「親戚幫做整形手術」首回應

Albee被爆「親戚幫做整形手術」首回應

被爆戀上賀瓏　Albee過往1言論又惹議

被爆戀上賀瓏　Albee過往1言論又惹議

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

賀瓏被爆逼天殘墮胎　兩性專家重砲開轟

賀瓏被爆逼天殘墮胎　兩性專家重砲開轟

關鍵字：

賀瓏天殘渣男爆料戀情

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

一瞬間變天！1圖看懂冷心低壓2天襲台影響

預言「日本7／5大災難」　唐綺陽：世界正發生令人恐慌事

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面