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天殘閨蜜挨批！「揭開私密經歷」更像懲罰賀瓏　網戰翻：有同意嗎

▲▼ 簡少年算出賀瓏有桃花劫。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

▲賀瓏形象大傷。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

賀瓏和已故單口劇演員天殘分手後，被拍到和Albee同遊日本，事後薩泰爾娛樂又發布聲明，終止雙方經紀合約，引起外界揣測。賀瓏之後在IG公開天殘離世前留下的文字，讓天殘好友林妍霏忍不住發文，要賀瓏別再混淆視聽。只是就有網友認為，林妍霏曝光了天殘很私密的事情，根本不是守護天殘，反而像在懲罰賀瓏。

林妍霏24日在IG上發文「給賀瓏」，對於賀瓏公開天殘貼文來自保，感到遺憾，並提到天殘曾哭著告訴她，兩人之間有個孩子。她強調，天殘是她像家人一樣的朋友，請賀瓏不要再混淆視聽。

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該則貼文曝光後，就有網友在Dcard上，以「林妍霏的正義是建立在天殘的傷口上」為標題發文，提到她覺得林妍霏不是在守護天殘，感覺更像是在懲罰賀瓏，是站在自己的情緒裡，將天殘推向輿論。

原PO認為，從林妍霏的貼文可見，那些文字看似在替朋友出頭，但貼文講得最多的，卻是自己多痛、多憤怒，而且還揭開天殘最脆弱的狀態、最私密的經歷，把這一切都攤在大眾面前。她也直言，說謝謝妍霏說出來的人，真的在乎天殘嗎？這根本不是在保護天殘、還公道，如果真的尊重人家，就知道什麼該講。

▲▼ 簡少年算出賀瓏有桃花劫。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

貼文底下，也有網友表示，「當我看到妍霏的貼文時，我第一時間的想法是：天殘有想要並且同意『墮胎』這件事被大眾知道嗎」、「公開人家不想公開的東西的這兩個人，都很自私」、「完全無法接受閨蜜爆料自己這種私事！根本二度傷害」、「我覺得公開這些反而是對天殘的傷害」。

還有網友則回應，「非當事人，不會有人懂她們各自的心境，這些輿論的各自解讀，不也是把她的爆料當八卦看？如果真的站天殘，根本不是在意這些被爆出來居心為何，而是替她的遭遇感到不捨」、「不太懂為啥要怪她欸？如果賀瓏沒有只想貼天殘不想公開的遺書來自保的話，妍霏也不會PO文啊」、「別倒因為果，假如不是賀拿出天殘最後的溫柔當擋箭牌，根本沒有人想提這些往事」。

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