　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賀瓏被控嫌天殘胖　律師總結渣男行徑：做滿所有違反道德的事

記者黃翊婷／綜合報導

知名脫口秀主持人賀瓏遭質疑和已故前女友天殘（翁芝瑩）交往期間，與主持搭檔Albee（范乙霏）互動曖昧，還被天殘的好友林妍霏指控，曾嫌棄天殘「太胖了X不下去」，引發網友撻伐。對此，律師蘇奕全批評賀瓏「幾乎所有違反道德的事都做好做滿」，甚至消費已逝之人，「這樣的天怒人怨，人神共憤也是稀少罕見」。

▲▼天殘,賀瓏。（圖／翻攝自Instagram／）

▲賀瓏（左）遭質疑在與天殘（右）交往期間，疑似與其他人搞曖昧。（圖／翻攝自當事人Instagram）

賀瓏6月23日證實和已故單口喜劇演員天殘有過一段情，並公開對方的遺書，聲稱兩人是和平分手。但近日賀瓏被發現與主持搭檔Albee同遊日本，隨後突然被經紀公司薩泰爾娛樂解約，接著爆出曾強逼已故前女友天殘墮胎，讓整起事件再度掀起各界關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

律師蘇奕全25日在Threads轉發天殘好友林妍霏指控賀瓏的新聞報導，林妍霏提到，賀瓏曾跟其他喜劇同行說，「會喜歡上別人，是因為天殘太胖了X不下去」。蘇奕全氣憤寫下122字，批評賀瓏始亂終棄、見利忘義、以貌取人、喜新厭舊，「幾乎所有違反道德的事都做好做滿，還追加消費死者，這樣的天怒人怨，人神共憤也是稀少罕見，人世已經不再追求高標，而是比賽突破底標，沒人在意別人好不好，只關心自己好不好，就算別人不好，自己也毫不在乎，冷血麻木。」

不過，當初林妍霏為天殘發聲時，就有部分網友認為將這樣的私事說出來不太妥當。蘇奕全的文章底下，也有不少網友留言提出各自的見解，有人認為賀瓏的行為令人感到噁心；另一派人則覺得，這件事情其實處於灰色地帶，因為沒有任何一條法律可以證明賀瓏有罪，用公眾道德去評判這種私領域的事情，其實不太恰當。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失控畫面曝！17歲高中生載友酒駕　雙雙慘死
墾丁凱撒疑多人食物中毒！　勒令暫時停業
快報／新台幣升不停！　續刷逾3年新高
「冷心低壓」抵達台灣上空了　鄭明典示警
「真人娜美」泉里香結婚了！　老公是日超帥國腳
中共3個「80年」成統戰論述　賴清德曝團結十講原因：不是針對

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷心低壓抵達台灣上空　鄭明典示警：午後強烈降雨

台鐵今起「386班大改點」　首發車準點行駛

樋口飯糰翻版？　台商「富國島度假村」被奪取：1億租金被漲5成

賀瓏被控嫌天殘胖　律師總結渣男行徑：做滿所有違反道德的事

快訊／國道中壢段南下追撞　車流回堵「紅色警戒」

都市傳說「食物掉5秒」能撿起吃　名醫揭恐怖後果

「日本7／5大災難」預言恐慌　唐綺陽發文：世界正發生令人恐慌事

「高空冷心低壓」午後對流變強！　下週可能有颱風如天女散花

今紫外線破表！3縣市飆破37℃　專家：曬幾分鐘就受傷

8縣市熱爆飆破36℃　下週雙颱？氣象署回應了

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

【腳底裝彈簧？】黑狗想出門散步　狂搖尾彈跳超可愛XD

冷心低壓抵達台灣上空　鄭明典示警：午後強烈降雨

台鐵今起「386班大改點」　首發車準點行駛

樋口飯糰翻版？　台商「富國島度假村」被奪取：1億租金被漲5成

賀瓏被控嫌天殘胖　律師總結渣男行徑：做滿所有違反道德的事

快訊／國道中壢段南下追撞　車流回堵「紅色警戒」

都市傳說「食物掉5秒」能撿起吃　名醫揭恐怖後果

「日本7／5大災難」預言恐慌　唐綺陽發文：世界正發生令人恐慌事

「高空冷心低壓」午後對流變強！　下週可能有颱風如天女散花

今紫外線破表！3縣市飆破37℃　專家：曬幾分鐘就受傷

8縣市熱爆飆破36℃　下週雙颱？氣象署回應了

3300元包生！「地下捐精」精主直接提槍上陣...喊：一次就能成功

深圳牙科突倒閉！老先生滿口牙被拔光超傻眼　負責人躲債跑路

市值630萬！台男「12條金條」藏相機鏡頭走私　越南機場秒被逮

李宗霖、張博洋同步退黨　台灣基進受衝擊

台東成功分局贈「成功人士」帆布袋　致敬第一線英雄

失控畫面曝！桃園17歲高中生酒駕　載友猛撞電桿雙雙慘死

民眾千里迢迢熱心公益　寶桑警搭起關懷橋梁

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

三班護病比獎勵發放「醫護喊無感」　邱泰源：會與醫院溝通

墾丁凱撒連爆2起疑食物中毒！衛生局揪出3缺失　當天勒令暫時停業

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

生活熱門新聞

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

一瞬間變天！1圖看懂冷心低壓2天襲台影響

預言「日本7／5大災難」　唐綺陽：世界正發生令人恐慌事

口腔出現「2症狀」　恐是免疫系統警訊

「最賠錢路線」年虧16億　北捷解答了

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

台廠商用《大展鴻圖》被出征　刪影片道歉

橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答

冷心低壓抵達台灣上空　鄭明典示警：午後強烈降雨

7月要來了！　4生肖得防災

桃園人注意！7月起路上「做這6件事」最高罰6000元

「高空冷心低壓」午後對流變強！　下週可能有颱風如天女散花

更多熱門

相關新聞

Albee被爆「親戚幫做整形手術」首回應

Albee被爆「親戚幫做整形手術」首回應

Albee（范乙霏）近期因陷入賀瓏、天殘的感情風波而引發爭議，未料，後來還被Threads網友影射介入其感情，甚至被指請親戚幫忙做整形手術，讓她決定浮出水面替自己發聲。

被爆戀上賀瓏　Albee過往1言論又惹議

被爆戀上賀瓏　Albee過往1言論又惹議

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

賀瓏被爆逼天殘墮胎　兩性專家重砲開轟

賀瓏被爆逼天殘墮胎　兩性專家重砲開轟

遭指控曾當小三！Albee火大喊告

遭指控曾當小三！Albee火大喊告

關鍵字：

賀瓏天殘Albee蘇奕全

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉

一瞬間變天！1圖看懂冷心低壓2天襲台影響

預言「日本7／5大災難」　唐綺陽：世界正發生令人恐慌事

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面