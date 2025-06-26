賀瓏被控嫌天殘胖　律師總結渣男行徑：做滿所有違反道德的事

記者黃翊婷／綜合報導

知名脫口秀主持人賀瓏遭質疑和已故前女友天殘（翁芝瑩）交往期間，與主持搭檔Albee（范乙霏）互動曖昧，還被天殘的好友林妍霏指控，曾嫌棄天殘「太胖了X不下去」，引發網友撻伐。對此，律師蘇奕全批評賀瓏「幾乎所有違反道德的事都做好做滿」，甚至消費已逝之人，「這樣的天怒人怨，人神共憤也是稀少罕見」。

▲賀瓏（左）遭質疑在與天殘（右）交往期間，疑似與其他人搞曖昧。（圖／翻攝自當事人Instagram）

賀瓏6月23日證實和已故單口喜劇演員天殘有過一段情，並公開對方的遺書，聲稱兩人是和平分手。但近日賀瓏被發現與主持搭檔Albee同遊日本，隨後突然被經紀公司薩泰爾娛樂解約，接著爆出曾強逼已故前女友天殘墮胎，讓整起事件再度掀起各界關注。

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律師蘇奕全25日在Threads轉發天殘好友林妍霏指控賀瓏的新聞報導，林妍霏提到，賀瓏曾跟其他喜劇同行說，「會喜歡上別人，是因為天殘太胖了X不下去」。蘇奕全氣憤寫下122字，批評賀瓏始亂終棄、見利忘義、以貌取人、喜新厭舊，「幾乎所有違反道德的事都做好做滿，還追加消費死者，這樣的天怒人怨，人神共憤也是稀少罕見，人世已經不再追求高標，而是比賽突破底標，沒人在意別人好不好，只關心自己好不好，就算別人不好，自己也毫不在乎，冷血麻木。」

不過，當初林妍霏為天殘發聲時，就有部分網友認為將這樣的私事說出來不太妥當。蘇奕全的文章底下，也有不少網友留言提出各自的見解，有人認為賀瓏的行為令人感到噁心；另一派人則覺得，這件事情其實處於灰色地帶，因為沒有任何一條法律可以證明賀瓏有罪，用公眾道德去評判這種私領域的事情，其實不太恰當。