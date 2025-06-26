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天殘遺書提「火車拜拜」她愣住　曝背後辛酸：捧著破爛以為是最好

▲▼天殘生日當天離世，網挖5線索揣測生前與賀瓏交往。（圖／翻攝自IG）

▲天殘和賀瓏曾有過一段情。（圖／翻攝自IG）

記者施怡妏／綜合報導

賀瓏和已故單口劇演員天殘分手後，被拍到和Albee同遊日本，隨後遭到經紀公司薩泰爾娛樂解約，賀瓏之後在IG公開天殘離世前留下的文字，其中一段「火車拜拜」的故事，讓網紅德州媽媽愣住很久，想起之前曾勸大家再活一下的故事，擁有著「前方還有好玩的等著我」的信念，就不會一跌不起。

德州媽媽在粉專發文，天殘的遺書裡，有一段提到火車拜拜的故事，讓她愣住好久，天殘帶著破碎的心離開世界，所以沒辦法笑著揮手說火車拜拜。德州媽媽想起過去鼓勵大家「再活一下」的故事，小孩在遊樂園跌倒，不會哭太久，因為他知道前方還有好玩的設施在等他。

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德州媽媽表示，希望每個人都能把這個世界想成一座遊樂園，帶著「前面還有值得期待的」這份信念，即使跌倒了，也能重新站起來，直到玩完整個遊樂園，再搭著離園火車，跟其他入園的人揮手告別吧，「那樣盡興的告別本身就是祝福啊。」

德州媽媽表示，寫了許多挖苦賀瓏的話，像是「別人有來自地獄的前女友，賀瓏有前往地府的前女友」以及「以後都用『母子均安嗎』來跟賀瓏打招呼」等等。但她知道，把天殘的過世歸咎於賀瓏，是不公平的。

天殘的遺書提到「我最愛的東西沒有了，那就沒什麼好留戀的。」德州媽媽看了很心疼，因為最愛的東西就應該是自己啊。德州媽媽進一步指出，「大家要好好愛小孩喔，配得感是被愛出來的」，知道什麼是被珍惜、被不捨、被寵溺，識別「好的愛」長什麼樣子，才不會捧著破爛，以為那就是自己能得到最好的，「遊樂園的垃圾會有專人來收，你不要撿起來放口袋。」

本文獲「德州媽媽沒有崩潰」授權轉載。

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