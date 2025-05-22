輝達剛要落腳！政院砍補助款衝擊北士科公車調度站　北市：不利發展

▲台北市交通局長謝銘鴻。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

立法院刪減中央政府總預算，使行政院統刪給地方的一般性補助款25％，引發各地方反彈；台北市被刪減37.9億元，將使北士科交通改善受衝擊，而這也是輝達日前宣布的海外總部地點。台北市交通局長謝銘鴻今（22日）表示，北士科靠基隆河畔的公車調度站將受影響，對北士科發展比較不利，且該調度站已在運作，分年分期還款，今年約3億616萬元。

台北市議會22日下午進行交通部門質詢，國民黨台北市議員張斯綱表示，早上財政局長胡曉嵐提及中央刪減地方補助款，將影響北市社福政策與北士科交通改善，而北士科是哪一項改善項目受影響？謝銘鴻說明，北士科有一塊非常重要的交通用地，是靠基隆河畔的公車調度站。

謝銘鴻指出，因為北士科未來整個發展，不管是未來輕軌或公車，此場站都扮演非常重要的運輸角色，倘若受到一些影響，將對北士科發展比較不利。

張斯綱詢問，現階段有什麼方式可彌補？謝銘鴻說，自己會再跟財政局討論，目前跟北士科交通相關的就是公車調度站，該場站目前要價成本比較高，對以後疏運會產生影響。

會後，謝銘鴻接受媒體採訪時補充道，目前北士科受到影響的公車調度站，今年的經費約為3億616萬元，這將對北士科未來在公車運輸的場站、發車路線受影響。至於該公車調度站是否已在啟用？謝銘鴻說，已經在運作，但分年分期還款。媒體追問，若未來付不出來怎麼辦？謝銘鴻稱，後續就看如何因應。