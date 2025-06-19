「好心肝診所」遭批特權打疫苗遭重罰200萬！　逆轉改判免罰確定

▲台北市好心肝診所被批施打特權疫苗遭開罰200萬元，最高行政法院改判免罰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳銘峯／台北報導

台北市「好心肝診所」於2021年新冠肺炎期間，為7百多名非1到3類的人員施打新冠疫苗，遭台北市政府重罰200萬元。診所不服，訴願失敗後提出行政訴訟，一審台北高等行政法院判決診所敗訴。案經上訴，最高行政法院二審19日卻出現逆轉判決，廢棄原判決並撤銷訴願決定與裁罰處分，全案確定。

新冠肺炎2019年底出現後，2020年席捲全球，台灣於2021年間2月間，制定「110年COVID-19疫苗接種計畫」，將公費疫苗接種對象分類，視國內外疫情趨勢、各類對象感染風險、疫苗供應等情形，進行滾動調整。同年5月底首批41萬劑AZ疫苗進入台灣，政府在臺北市、新北市地區，以第1類至第3類（包括醫事人員、防疫人員及高風險接觸者）為首批接種者。

但有不少名人不符合接種資格，仍積極搶打。台北市「好心肝診所」於同年6月初，為不符合1到3類資格的744人接種疫苗。包含藝人侯昌明、曾雅蘭、郭子乾、PChome董事長詹宏志等人，都在其中。外界因此批評是「特權疫苗」。台北市政府衛生局查證屬實後，於同年6月18日開出200萬元罰單。診所訴願失敗後，提出行政訴訟。一審台北高等行政法院判決診所敗訴，診所上訴第二審。

二審最高行政法院審理後，卻出現不同認定。最高行政法院指出，依照《行政程序法》相關規定，此等具有處罰性質的「法規命令」，需依照同法規定「刊登於政府公報或新聞紙，始生效力。」不得因其使用一般性特徵描述規範對象，就認為這是對人之「一般處分」，而規避踐行上述法規命令生效要件。因此中央疫情指揮中心所公布的「法規命令」，也應刊登於政府公報或新聞紙，才有其規範效力。

而中央疫情指揮中心對於相關裁罰規定，僅以記者會發布新聞、發函轉知合約醫療院所或在網頁上公告等方式發布，並未將此等法規命令「刊登於政府公報或新聞紙」，欠缺法規範生效要件，故此，不生規範效力。因此台北市政府所開出的罰單根據的法規命令，乃是無效的法規命令，裁罰無理由。