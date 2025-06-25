　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

達美樂、必勝客槓上！拿坡里小編PO文：吃炸雞看火山爆發

▲拿坡里臉書粉絲團發文 。（圖／翻攝自Facebook／拿坡里官方粉絲團）

▲拿坡里小編隔岸觀「火山爆發」 。（圖／翻攝自Facebook／拿坡里官方粉絲團）

記者楊庭蒝／綜合報導

近期台灣披薩市場掀起一波「火山」熱潮，連鎖品牌達美樂與必勝客不約而同推出中心具有立體造型、可搭配特色醬料的「火山披薩」，引發了兩大品牌間的專利與原創性爭議。同時，另一家知名披薩品牌拿坡里則以幽默的社群貼文，輕鬆看待這場「火山爆發」，引來網友熱烈討論。

這場「火山披薩」風波始於達美樂。達美樂於 2024 年推出「火山披薩」，標榜其宛如火山口的 3D 立體造型，並在其中置入特色醬料，提供起司火山、奶香火山等多種口味。達美樂近日發表聲明，強調「火山披薩」是由達美樂日本與台灣達美樂共同開發，並於2024年1月全球首發。達美樂更語氣強硬地表示，期望業界尊重原創精神，並對任何抄襲、山寨或侵權行為，將保留採取法律行動的權利，以捍衛其獨家創意與研發成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，必勝客在202 年2 月也推出了類似概念的「豪牛宴火鍋比薩」，同樣在披薩中央打造立體造型，並曾放入台南牛肉湯。近日，必勝客更進一步推出了全新的「火山熔岩披薩」系列，其特色為中心的立體火山造型搭配外圈的熔岩芝心，並集結了康門貝爾、帕達諾、帕瑪森、切達等多種起司，外圈則是以莫札瑞拉起司為基底打造經典「熔岩芝心」。

必勝客回應達美樂的聲明，表示尊重市場上每個品牌的努力，並認為「真正重要的是誰做得更好、誰能贏得消費者的喜愛」，強調將透過行動、口碑和產品力讓消費者自行選擇。必勝客也指出，「火山熔岩披薩」系列早已在海外推出並取得成功，此次是將成功經驗引進台灣市場，並投入大量人力物力鑽研起司特性與風味，以期推出最符合台灣消費者喜好的產品，歡迎消費者踴躍嘗試、比較。

面對這兩大品牌的隔空交戰，以披薩炸雞聞名的拿坡里則選擇以輕鬆幽默的態度應對。拿坡里在臉書官方粉絲團上發布貼文，附上一名男童在火山前吃披薩的圖片，並配文表示：「小編現在吃著披薩炸雞 欣賞遠方的火山爆發。」

此舉成功引起網友共鳴，許多網友紛紛留言表示：「拿坡里不出炸雞火山嗎，炸雞桶中間一個起士火山」、「隔著火山熔岩披薩觀虎鬥」、「所以要出火山炸雞了嗎？」，甚至有網友敲碗拿坡里推出「火山炸雞」，期待拿坡里也能加入這場有趣的「火山」戰局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尹到怡發3點聲明！　捐5萬道歉
00929挨轟引爆「華碩之亂」　投信內部文件喊冤
快訊／15縣市大雨特報！
快訊／遭控當小三！Albee火大「列4點」喊告爆料者
泰國「大麻政策」大轉彎！
因賀瓏炎上PTT一片感嘆！評Albee外型「PR99以上」1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豬油竟是「全球第8健康」食物！醫師曝營養成分示警

快訊／15縣市大雨特報！對流雲系旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

達美樂、必勝客槓上！拿坡里小編PO文：吃炸雞看火山爆發

明天午後雷雨下到晚上　下周可能有颱風生成

高雄登革熱陽性容器率單周飆64%　40歲女遊馬爾地夫、東南亞確診

婆婆飯保溫86小時　變黃變味堅持能吃　婦怒轟狗改不了吃屎

「食力升級・串聯世界」！臺灣館亮相2025台北國際食品展

「有懂我的點！」網紅力薦中華電信5G方案　打造「滑順」數位生活！

【廣編】歐德傢俱攜手台中銀行啟動「幸福裝修貸款」　一站式資金搭配設計整合方案輕鬆實現居家願景

台鐵夜班津貼「8年沒動」擬調升33%　兩工會反對：仍過低

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

豬油竟是「全球第8健康」食物！醫師曝營養成分示警

快訊／15縣市大雨特報！對流雲系旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

達美樂、必勝客槓上！拿坡里小編PO文：吃炸雞看火山爆發

明天午後雷雨下到晚上　下周可能有颱風生成

高雄登革熱陽性容器率單周飆64%　40歲女遊馬爾地夫、東南亞確診

婆婆飯保溫86小時　變黃變味堅持能吃　婦怒轟狗改不了吃屎

「食力升級・串聯世界」！臺灣館亮相2025台北國際食品展

「有懂我的點！」網紅力薦中華電信5G方案　打造「滑順」數位生活！

【廣編】歐德傢俱攜手台中銀行啟動「幸福裝修貸款」　一站式資金搭配設計整合方案輕鬆實現居家願景

台鐵夜班津貼「8年沒動」擬調升33%　兩工會反對：仍過低

兒剛過世2個月！高雄惡公公客廳猥褻媳婦　1歲孫在旁熟睡

丁強過世周年…老婆李璇復出　「角色遇尪失智驟逝」接拍原因曝光

台船爭取承造公務船免營業稅與印花稅　明年如匯率持穩可轉盈

雲豹仍計劃找NBA大咖洋將　預告選秀將補強控衛

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

豬油竟是「全球第8健康」食物！醫師曝營養成分示警

2025誠品中文暢銷TOP10時代情緒滿溢　張忠謀、預言夢都上榜

離家1年陽台被裝「12台室外機」家裡熱爆　女：感覺空氣是燙的

國二男偷爸爸信用卡買「減重餅乾」　醫：不僅沒瘦還爆負面影響

中國官宣九三大閱兵　專家：解放軍3部隊首次亮相

【煮宵夜不揪狗的嗎？】爸煮宵夜被柴柴抓包！

生活熱門新聞

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

「巨大冷心低壓」超醒目存在！　明通過台灣南端

小孩寒假放21天！家長崩潰「有15天要上班」

7月要來了！　4生肖得防災

下周可能有颱風　侵台機率上升至50%

今午後雨最大！　下周可能有雙颱

快訊／14縣市大雨特報　下到入夜

更多熱門

相關新聞

必勝客推「夏威夷比薩啤酒」　回收餅皮取代麥芽釀造

必勝客推「夏威夷比薩啤酒」　回收餅皮取代麥芽釀造

必勝客24日宣布推出全新「火山熔岩披薩」，集結5種超濃起司，不過卻被競爭對手達美樂質疑抄襲，引發熱烈討論。不過近日又被發現悄悄上架新品「夏威夷風味啤薩拉格啤酒」，業者證實預計7月正式公布。

35萬網紅失足墜活火山　受困3天尋獲遺體

35萬網紅失足墜活火山　受困3天尋獲遺體

達美樂嗆必勝客「火山披薩」抄襲

達美樂嗆必勝客「火山披薩」抄襲

月底省荷包！2大速食店最新披薩優惠

月底省荷包！2大速食店最新披薩優惠

五角大薩披薩訂單再度暴增　精準預測空襲！

五角大薩披薩訂單再度暴增　精準預測空襲！

關鍵字：

披薩火山達美樂必勝客拿坡里

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面