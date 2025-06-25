達美樂、必勝客槓上！拿坡里小編PO文：吃炸雞看火山爆發

▲拿坡里小編隔岸觀「火山爆發」 。（圖／翻攝自Facebook／拿坡里官方粉絲團）



記者楊庭蒝／綜合報導

近期台灣披薩市場掀起一波「火山」熱潮，連鎖品牌達美樂與必勝客不約而同推出中心具有立體造型、可搭配特色醬料的「火山披薩」，引發了兩大品牌間的專利與原創性爭議。同時，另一家知名披薩品牌拿坡里則以幽默的社群貼文，輕鬆看待這場「火山爆發」，引來網友熱烈討論。

這場「火山披薩」風波始於達美樂。達美樂於 2024 年推出「火山披薩」，標榜其宛如火山口的 3D 立體造型，並在其中置入特色醬料，提供起司火山、奶香火山等多種口味。達美樂近日發表聲明，強調「火山披薩」是由達美樂日本與台灣達美樂共同開發，並於2024年1月全球首發。達美樂更語氣強硬地表示，期望業界尊重原創精神，並對任何抄襲、山寨或侵權行為，將保留採取法律行動的權利，以捍衛其獨家創意與研發成果。

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然而，必勝客在202 年2 月也推出了類似概念的「豪牛宴火鍋比薩」，同樣在披薩中央打造立體造型，並曾放入台南牛肉湯。近日，必勝客更進一步推出了全新的「火山熔岩披薩」系列，其特色為中心的立體火山造型搭配外圈的熔岩芝心，並集結了康門貝爾、帕達諾、帕瑪森、切達等多種起司，外圈則是以莫札瑞拉起司為基底打造經典「熔岩芝心」。

必勝客回應達美樂的聲明，表示尊重市場上每個品牌的努力，並認為「真正重要的是誰做得更好、誰能贏得消費者的喜愛」，強調將透過行動、口碑和產品力讓消費者自行選擇。必勝客也指出，「火山熔岩披薩」系列早已在海外推出並取得成功，此次是將成功經驗引進台灣市場，並投入大量人力物力鑽研起司特性與風味，以期推出最符合台灣消費者喜好的產品，歡迎消費者踴躍嘗試、比較。

面對這兩大品牌的隔空交戰，以披薩炸雞聞名的拿坡里則選擇以輕鬆幽默的態度應對。拿坡里在臉書官方粉絲團上發布貼文，附上一名男童在火山前吃披薩的圖片，並配文表示：「小編現在吃著披薩炸雞 欣賞遠方的火山爆發。」

此舉成功引起網友共鳴，許多網友紛紛留言表示：「拿坡里不出炸雞火山嗎，炸雞桶中間一個起士火山」、「隔著火山熔岩披薩觀虎鬥」、「所以要出火山炸雞了嗎？」，甚至有網友敲碗拿坡里推出「火山炸雞」，期待拿坡里也能加入這場有趣的「火山」戰局。