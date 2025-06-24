必勝客推新品「火山熔岩披薩」　達美樂嗆抄襲：不排除提告

▲必勝客推新品「火山熔岩披薩」。（圖／必勝客提供）

記者黃士原／台北報導

必勝客今（24）日發表新品「火山熔岩披薩」，集結5種超濃起司，不過競爭對手達美樂發聲明稿，意指抄襲，同時保留採取法律行動的權利。

必勝客今日推出的新品「火山熔岩披薩」，中心的起司火山熔岩，使用了康門貝爾、帕達諾、帕瑪森、切達等起司，而外圈則是以莫扎瑞拉起司為基底打造的經典「熔岩芝心」，一次可以享用5種超濃起司。

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▲必勝客「火山熔岩披薩」一次可吃到5種起司。（圖／必勝客提供）

不過競爭對手達美樂今日同時發出聲明稿，意指必勝客的「火山熔岩披薩」是抄襲行為，並表示作為「火山披薩」原創者，希望消費者要吃就要選擇正宗，同時也期望業界能尊重原創精神，對於任何抄襲、山寨或侵權行為，將保留採取法律行動的權利，捍衛品牌獨家的創意與研發成果。

▲達美樂發出聲明，是「火山披薩」原創者。（圖／達美樂提供）

對於達美樂聲明，必勝客官方回應，尊重市場上每一個品牌的努力。對於市面上類似風味與形式的產品，相信「真正重要的是誰做得更好、誰能贏得消費者的喜愛」，會用行動、口碑和產品力讓消費者自己做出選擇。

此外，必勝客也提到，「火山熔岩披薩」系列早已在海外必勝客推出，這次是將成功經驗帶入台灣市場，投注大量人力與物力，鑽研多種起司的特性與風味後，才推出最符合台灣消費者愛好的「火山熔岩披薩」系列，相信也是市面上起司最頂級、最好吃的火山熔岩披薩。歡迎大家踴躍嘗試、比較。