月底省荷包！達美樂招牌披薩299元、必勝客9口味下殺199元

▲達美樂祭出限時7天招牌系列披薩299元。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底省荷包攻略！2大速食品牌即日起祭出「超殺披薩優惠」，可享指定口味披薩下殺199元、299元，包括經典口味夏威夷、BBQ雞肉以及最新義式培根黃金薯通通一次滿足。

●達美樂

達美樂即日起至6月29日祭出「招牌系列披薩299元」限時優惠，期間凡外帶任一招牌系列披薩1個只要299元。

優惠口味有「超級美國」、「小農田園鮮蔬」、「超級墨西哥」、「金鑽夏威夷」、「BBQ雞肉」、「照燒花枝」、「超級豪華」、「龍蝦舞沙拉」、「招牌海鮮四喜」、「招牌四喜」共10種，最多現省51元，提醒部分門市不適用此優惠。

▲必勝客平日限定外帶13吋大比薩下殺199元及299元。

●必勝客

必勝客即日起祭出平日限定「外帶13吋大比薩199元／299元」超殺優惠，199元系列網羅9口味任選包括「BBQ黃金嫩雞」、「香濃蒜香海鮮」、「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「義式培根黃金薯」、「黃金咖哩海鮮」、「四小福」、「日式照燒雞」、「雙層美式臘腸」及「夏威夷」。

299元限定口味有「和風章魚燒」、「海鮮」、「鐵板雙牛」、「韓式泡菜燒肉」、「炙燒明太子嫩雞」、「超級總匯」、「哈辣墨西哥」、「彩蔬鮮菇」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」及「雙拼比薩-海陸總動員」共10種。