　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

月底省荷包！達美樂招牌披薩299元、必勝客9口味下殺199元

▲▼達美樂。（圖／業者提供）

▲達美樂祭出限時7天招牌系列披薩299元。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底省荷包攻略！2大速食品牌即日起祭出「超殺披薩優惠」，可享指定口味披薩下殺199元、299元，包括經典口味夏威夷、BBQ雞肉以及最新義式培根黃金薯通通一次滿足。

●達美樂
達美樂即日起至6月29日祭出「招牌系列披薩299元」限時優惠，期間凡外帶任一招牌系列披薩1個只要299元。

優惠口味有「超級美國」、「小農田園鮮蔬」、「超級墨西哥」、「金鑽夏威夷」、「BBQ雞肉」、「照燒花枝」、「超級豪華」、「龍蝦舞沙拉」、「招牌海鮮四喜」、「招牌四喜」共10種，最多現省51元，提醒部分門市不適用此優惠。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客平日限定外帶13吋大比薩下殺199元及299元。

●必勝客
必勝客即日起祭出平日限定「外帶13吋大比薩199元／299元」超殺優惠，199元系列網羅9口味任選包括「BBQ黃金嫩雞」、「香濃蒜香海鮮」、「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「義式培根黃金薯」、「黃金咖哩海鮮」、「四小福」、「日式照燒雞」、「雙層美式臘腸」及「夏威夷」。

299元限定口味有「和風章魚燒」、「海鮮」、「鐵板雙牛」、「韓式泡菜燒肉」、「炙燒明太子嫩雞」、「超級總匯」、「哈辣墨西哥」、「彩蔬鮮菇」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」及「雙拼比薩-海陸總動員」共10種。

【你可能也想看】

►可不可「酷涼奶茶系列」4款免費升級　6/18開賣
►獨／麥當勞APP「手機點餐」洩密！未來新品、售價全看光
►肯德基全新「明太子無骨脆雞」只賣6周　還吃得到日式炒麵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
普丁心腹：川普空襲「挑起新戰爭」　多國準備提供伊朗核武
韓星大手筆捐50億給醫院！　開設治療中心
18歲護專女遭吊車輾斃　校方悲痛發聲
伊朗封鎖荷莫茲海峽！　全球4大衝擊曝
伊朗警告川普：潛伏人員「將在美國發動恐攻」
韓女星澎湖遭趕！一票幫補血「滿喜歡老闆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

月底省荷包！達美樂招牌披薩299元、必勝客9口味下殺199元

「韓國神級防曬爆品」搶進美式賣場！AHC「防曬噴霧+氣墊」獨家開賣　網友實測一噴超舒緩、一拍秒降溫3度！

花生OREO冰炫風買1送1！　麥當勞APP本周限定優惠一次看

海外醫美藏3大風險！「亞洲再生針討論度夯」醫籲在台找合格診所進行

3大速食店未來新品一次看　有泰式檸檬魚堡、明太子無骨脆雞

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

月底省荷包！達美樂招牌披薩299元、必勝客9口味下殺199元

「韓國神級防曬爆品」搶進美式賣場！AHC「防曬噴霧+氣墊」獨家開賣　網友實測一噴超舒緩、一拍秒降溫3度！

花生OREO冰炫風買1送1！　麥當勞APP本周限定優惠一次看

海外醫美藏3大風險！「亞洲再生針討論度夯」醫籲在台找合格診所進行

3大速食店未來新品一次看　有泰式檸檬魚堡、明太子無骨脆雞

北漂公務員溜進女鄰居房間摸玉腿！被尖叫聲嚇跑　和解獲輕判

千千開箱美國防災食品「可放18年」！　一週緊急糧桶8料理還有甜點

快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝

吹牛老爹涉性犯罪「豪宅搜出900瓶潤滑劑」！　多樣驚人收藏被挖出

嘉義警趕辦案「撞傷腳踏車老翁」！現場畫面曝光　雙方無條件和解

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

《與惡2》黃鐙輝思覺失調「流口水是即興」　謝欣穎真實反應他嚇壞

花蓮地方型SBIR海選名單出爐　45家申請29家業者提案脫穎而出

新光金末代股東會！　副董洪士琪：吳東進買三越股權應沒特別意圖

帕金森父連續幻覺！　苗可麗談「面對態度變化」：爸爸別怕，有我在

【塊陶啊！】雲林回收車邊開邊燒！ 司機停路邊急逃生

消費熱門新聞

5大速食店周末炸雞優惠開打

全家特濃咖啡買1送1、衛生紙買1送2

3大速食店未來新品一次看

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

全聯「台式麵包4大天王」銅板價13元

AHC「防曬噴霧+氣墊」獨家開賣

麥當勞APP本周限定優惠一次看

Bioré奶油泡泡洗顏慕絲　台灣美式賣場也買得到

全聯咖啡新品「買1送1」　自沖冰美式不到10元

金門酒廠推新品　網驚呼：以為在喝威士忌！

海外醫美藏3大風險！

肯德基全新明太子無骨脆雞只賣6周

必勝客一公尺派對盒升級！

全聯升級「精品小農拿鐵」只要35元

更多熱門

相關新聞

2大甜甜圈最新限時優惠

2大甜甜圈最新限時優惠

準備放暑假！2大甜甜圈品牌祭出最新限時優惠，Mister Donut連5天可享「甜甜圈買5送5」，Krispy Kreme則推「買1盒送1盒」超殺好康，小確幸快收。

麥當勞APP本周限定優惠一次看

麥當勞APP本周限定優惠一次看

刁民酸菜魚板橋府中店6/26試營運

刁民酸菜魚板橋府中店6/26試營運

王品燒肉吃到飽「肉次方」插旗北市中山區

王品燒肉吃到飽「肉次方」插旗北市中山區

美式餐廳LillA回歸

美式餐廳LillA回歸

關鍵字：

美食情報美食雲達美樂必勝客

讀者迴響

熱門新聞

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

張學友澳門開唱被要求「講普通話」手指腦袋霸氣婉拒

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

台中「首購天堂」新古屋進法拍　單價爆跌回3年前

18歲女遭吊車輾斃　媽悲曝遺物包包「殘留肉屑」

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面