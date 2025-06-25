必勝客推「夏威夷比薩啤酒」　回收餅皮取代麥芽釀造

▲必勝客於官網悄悄上架新品「夏威夷風味啤薩拉格啤酒」。（圖／翻攝必勝客官網，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客24日宣布推出全新「火山熔岩披薩」，集結5種超濃起司，不過卻被競爭對手達美樂質疑抄襲，引發熱烈討論。不過近日又被發現悄悄上架新品「夏威夷風味啤薩拉格啤酒」，業者證實預計7月正式公布。

▲夏威夷風味啤薩拉格啤酒主打回收每日現做、未進入販售流程的比薩餅皮製成，並和「啤酒肚釀製」合作開發夏威夷口味。（圖／翻攝必勝客官網）

必勝客於官網新品上架「夏威夷風味啤薩拉格啤酒」，主打回收每日現做、未進入販售流程的比薩餅皮，取代部分麥芽原料釀造啤酒，並和「啤酒肚釀製」合作開發夏威夷口味，口感微酸微甜帶有鳳梨果香、火腿煙燻味，瓶身也採用高比例透鋁設計與10%再生料收縮膜製作，實踐永續精神。

對此，必勝客僅低調表示：「啤薩相關消息預計於7月初正式發布新聞稿，敬請拭目以待。」

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▲繼光香香雞攜手淇里思印度餐廳推出全新聯名「咖哩炸雞」。（圖／業者提供）

「繼光香香雞」今日則宣布找來米其林必比登美食推薦「淇里思印度餐廳」合作，推出全新聯名「咖哩炸雞」，選用多汁的腿丁部位，以數十種印度咖哩香料結合至雞肉當中，現點現炸，最後撒上咖哩粉增添香氣，每份單點售價165元，同步提供咖哩炸雞+卡滋脆餅+咖哩沾醬的套餐組合，售價195元，6月30日起正式開賣，提醒西門、環板門市未販售。

另為歡慶經典招牌「香香炸雞」今年6月榮獲在食品界享有米其林之稱的「ITI國際風味評鑑所」認證殊榮，6月26日起至6月28日可享「大份香香炸雞特價129元」，提醒動物園、桃園機場管制店不適用此優惠。