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不是鳳梨酥！他見韓國遊客來台狂掃「2物」：見證都市傳說

台北桂林家樂福深夜人潮不減，不少遊客現身採購伴手禮。（示意圖／pexels）

▲不少外國觀光客已不再買傳統的伴手禮，反而掃貨熊寶貝和好來牙膏。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

說到台灣伴手禮，你會想到鳳梨酥、太陽餅？近來卻有網友觀察到，越來越多外國遊客選擇「不走傳統路線」，反而在深夜出現在24小時營業的家樂福大採購，熱門商品竟然是「熊寶貝柔軟精」與「好來（黑人）牙膏」，網友笑稱：「我們去日本搬樂天，他們來台灣搬家樂福！」

一名網友在PTT以「三更半夜有人逛會逛家樂福嗎？」為題發文，表示自己好奇凌晨2、3點去家樂福，竟還能看到不少人在購物，懷疑這些24小時營業的分店是否真的賺錢。

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原PO疑惑：「超商就能解決的事，為什麼還有人特地半夜去家樂福？」沒想到一石激起千層浪，許多網友紛紛現身分享自己的「夜逛家樂福日常」。

「半夜逛超市超療癒。」不少人留言指出，24小時營業的家樂福對於輪班族、夜貓族、學生、外籍勞工來說超級便利，「半夜沒人擠，逛起來心情超放鬆」、「生活用品一次買齊，還能順便走路運動」、「我就是會半夜睡不著跑去採購的人」；其中最熱鬧的，非「台北桂林店」莫屬，成為夜間觀光熱點。

桂林店超人氣，韓國人不買鳳梨酥，改掃這兩樣！有網友日前在Threads貼出照片分享，表示親眼在台北市桂林路家樂福看到一群南韓遊客深夜入店大採購，重點戰利品竟是「熊寶貝」與「好來牙膏」，不禁笑說：「這畫面根本都市傳說成真！」

而這樣的觀察也被其他人印證，「我也看過韓國遊客一籃都是牙膏跟柔軟精」、「我們去韓國買樂天餅乾，他們來這裡掃生活用品，真的是文化交換。」

針對這波「伴手禮選擇變化」，有網友點出原因：「牙膏好帶，柔軟精香又特別，國外沒這麼多選擇」、「食品有保鮮期限，不如帶回去慢慢用的實用品」；也有人搞笑吐槽：「熊寶貝這麼大罐也要搬回去？太硬核了吧」、「我朋友回韓國後真的捨不得用那罐台灣熊寶貝」。


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