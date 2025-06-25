　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重2男騎車違停拒檢　逃逸撞倒老夫妻釀4傷！警搜出各式毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區24日晚間發生警匪追逐，34歲劉姓男子與39歲賴姓男子因違規停車心虛加速逃逸，不料短短2分鐘後，竟在路口擦撞無辜機車，導致2名年邁夫妻受傷，2男也失控自撞。警方立即上前控制住2人，搜出各式毒品。全案訊後依公共危險罪及違反《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦。

▼劉、賴2人共乘機車擦撞老夫妻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼劉、賴2人共乘機車擦撞老夫妻，警方逮捕2人並起獲各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日晚間9時許，三重分局員警執行巡邏勤務，行經龍濱路時，發現一輛機車違規停車。當員警準備上前盤查時，劉姓騎士與39歲賴姓乘客見警上前，立即催動機車加速逃逸，員警隨即展開尾隨。追逐了約2分鐘。劉男與賴男騎乘的機車行經龍門路與正義北路口時，竟直接與另一輛同向綠燈直行的機車發生擦撞。

事故導致75歲陳姓男騎士與後座66歲洪姓妻子人車倒地，劉、賴2人也失控自撞路旁，員警見狀立即上前，迅速控制住2人。這起事故共造成4人受傷，包括無辜被波及的陳姓老翁和洪姓婦人，以及嫌犯劉男和賴男，4人四肢均有擦挫傷。

警方從劉男與賴男身上及車上查獲多種毒品，包括依托咪酯煙油1罐（毛重13.57公克）、安非他命1包（毛重0.95公克）、海洛因2包（總毛重0.53公克）以及依托咪酯煙彈3顆（總毛重14.94公克）。當場將2人逮捕帶回偵辦。訊後依公共危險罪（肇事逃逸、危險駕駛等）及違反毒品危害防制條例，移送新北地檢署偵辦。

▼警方逮捕2人並起獲各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼劉、賴2人共乘機車擦撞老夫妻，警方逮捕2人並起獲各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼劉、賴2人共乘機車擦撞老夫妻，警方逮捕2人並起獲各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
口罩男被綠離婚2年「新女友曝光」！　曬合照放閃
「小胖老師」袁惟仁57歲了！臥床7年…姊4悲問：為何不能
「爭議4字」不見了！　他揪賴清德演講、總統府新聞稿2差異
暴衝撞多車！2人重傷　34歲駕駛身上搜出「喪屍煙彈」
巨大貨輪失火在太平洋沉沒　3000輛新車葬身大海
罵「台奸」！于北辰判賠20萬確定
賀瓏2月被問「跟Albee在交往嗎」！　反應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女墮胎「子宮頸穿透撕裂傷」身亡　資深婦產科女醫判6月

彰化鑽石地段驚現「超殺法拍地」每坪僅6.4萬　紅磚老宅畫面曝

板橋小貨車追撞4機車2重傷！駕駛無照還搜出喪屍煙彈

罵空軍前副司令張延廷是「台奸」　于北辰判賠20萬確定

開車突癲癇「全身僵直油門猛催」釀1死3傷　成大職員判刑10月

三重2男騎車違停拒檢　逃逸撞倒老夫妻釀4傷！警搜出各式毒品

幫領66萬只賺2萬　屏東男賣帳戶還兼當車手！下場慘了

控老師性騷成立！女醫嬌喊「不能天天做啦」露餡　判賠師母30萬

台東民宅惡火奪2命　女租客縱火被起訴法院裁定續押

快訊／刑事戰將林明佐傳命危保外就醫！中檢決定不抗告

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

女墮胎「子宮頸穿透撕裂傷」身亡　資深婦產科女醫判6月

彰化鑽石地段驚現「超殺法拍地」每坪僅6.4萬　紅磚老宅畫面曝

板橋小貨車追撞4機車2重傷！駕駛無照還搜出喪屍煙彈

罵空軍前副司令張延廷是「台奸」　于北辰判賠20萬確定

開車突癲癇「全身僵直油門猛催」釀1死3傷　成大職員判刑10月

三重2男騎車違停拒檢　逃逸撞倒老夫妻釀4傷！警搜出各式毒品

幫領66萬只賺2萬　屏東男賣帳戶還兼當車手！下場慘了

控老師性騷成立！女醫嬌喊「不能天天做啦」露餡　判賠師母30萬

台東民宅惡火奪2命　女租客縱火被起訴法院裁定續押

快訊／刑事戰將林明佐傳命危保外就醫！中檢決定不抗告

喊話賴清德應對焦民生疾苦　盧秀燕再酸：別只談長毛象

鄉林每股淨損0.12元　賴正鎰：期待地價回檔

口罩男被綠離婚2年「交新女友」！曬合照放閃：你就是我想找的人

遭爆微博關注中國公安　郭昱晴「揭真相」嘆：善意都要被抹黑

詹宏志：跨境電商在台攻城掠地　本土業者還有苦日子

我不是狗我是一棵草！巴哥犬不想回家　使出「草叢隱身術」

賴條列5大國安統戰威脅　陸國台辦：行分裂之實的台獨自白

24小時局勢急轉！川普出手促停火　以伊「最後交鋒」時間軸曝

女墮胎「子宮頸穿透撕裂傷」身亡　資深婦產科女醫判6月

00929卡位遇亂流！華碩棄息賣壓跌逾半根　失守700元

【泰格與雪兒】誤會大了

社會熱門新聞

疑撞車噴飛　騎士當場斷氣送醫

她街頭錄影　遭調查局違反國安法約談

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

男收到付費A片轉傳到500人群組！AV女優怒告

軍卡輾斃三峽母女！　上兵不認罪判10月

台中深夜2機車對撞　男騎士不治重機女頸椎受傷

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

快訊／新竹工業大樓凌晨起火！上班交通大亂

機車闖紅燈撞飛國小畢業生　恐怖畫面曝

即／台中阿北離奇死亡！米酒疑被菸蒂點燃奪命

查幽靈連署！國民黨組發會副主委、專委被約談

起底偽鈔教主呂宜哲　19年後又走老路

屏東德協派出竟將國旗掛反　分局回應了

即／「創意私房」色警偷拍60女性！一審判決曝

更多熱門

相關新聞

新北男騎車違規露餡　置物箱藏＋現金大量毒品

新北男騎車違規露餡　置物箱藏＋現金大量毒品

新北市板橋區日前一名20歲的倪姓男子因騎機車轉彎未打方向燈，遭海山警分局江翠派出所員警攔查。沒想到，這一查不僅發現他無照駕駛且騎乘的機車來源可疑，更在確認車輛資訊時，意外從他手中散落的紙袋中，查獲毒品咖啡包、K他命、哈密瓜錠等大量毒品，現金1萬5000多元，但他否認買賣毒品，被依現行犯逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦。

情侶違停被攔查　女的被通緝、男的持毒品

情侶違停被攔查　女的被通緝、男的持毒品

中古車竟掛「試」車牌　車內藏3毒阿北栽了

中古車竟掛「試」車牌　車內藏3毒阿北栽了

陸抓獲販毒女頭目竟是17歲女孩 綽號「小丫頭」專賣「上頭電子煙」

陸抓獲販毒女頭目竟是17歲女孩 綽號「小丫頭」專賣「上頭電子煙」

毒品快篩試劑過期6年！台南刑大遭質疑癱瘓逾60件未舉發

毒品快篩試劑過期6年！台南刑大遭質疑癱瘓逾60件未舉發

關鍵字：

三重拒檢毒品

讀者迴響

熱門新聞

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

快訊／陸國台辦：7/1起「免費限期」辦台胞證

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　結局神轉！律師驚呆了

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面