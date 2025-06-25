三重2男騎車違停拒檢　逃逸撞倒老夫妻釀4傷！警搜出各式毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區24日晚間發生警匪追逐，34歲劉姓男子與39歲賴姓男子因違規停車心虛加速逃逸，不料短短2分鐘後，竟在路口擦撞無辜機車，導致2名年邁夫妻受傷，2男也失控自撞。警方立即上前控制住2人，搜出各式毒品。全案訊後依公共危險罪及違反《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦。

▼劉、賴2人共乘機車擦撞老夫妻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日晚間9時許，三重分局員警執行巡邏勤務，行經龍濱路時，發現一輛機車違規停車。當員警準備上前盤查時，劉姓騎士與39歲賴姓乘客見警上前，立即催動機車加速逃逸，員警隨即展開尾隨。追逐了約2分鐘。劉男與賴男騎乘的機車行經龍門路與正義北路口時，竟直接與另一輛同向綠燈直行的機車發生擦撞。

事故導致75歲陳姓男騎士與後座66歲洪姓妻子人車倒地，劉、賴2人也失控自撞路旁，員警見狀立即上前，迅速控制住2人。這起事故共造成4人受傷，包括無辜被波及的陳姓老翁和洪姓婦人，以及嫌犯劉男和賴男，4人四肢均有擦挫傷。

警方從劉男與賴男身上及車上查獲多種毒品，包括依托咪酯煙油1罐（毛重13.57公克）、安非他命1包（毛重0.95公克）、海洛因2包（總毛重0.53公克）以及依托咪酯煙彈3顆（總毛重14.94公克）。當場將2人逮捕帶回偵辦。訊後依公共危險罪（肇事逃逸、危險駕駛等）及違反毒品危害防制條例，移送新北地檢署偵辦。

▼警方逮捕2人並起獲各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）