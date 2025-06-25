剛畢業「斷聯爸過世」留千萬土地！她卻怕爆　律師4點教戰

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友剛從學校畢業，久未聯絡的爸爸就突然過世了，由於父母早離異，他只能獨自處理後事，過程中他發現，父親除了留下價值共1千萬的零散土地，同時還有2-3百萬的私人債務，這讓他不禁茫然。對此，律師蘇家宏給出4點建議，更表示「面對父母留下的，不只是財產或債務，而是一份勇敢承接人生的功課。」

蘇家宏近日在臉書提到，有位年輕人剛畢業不久，久未聯絡的爸爸突然過世，由於父母早離異，他只能獨自處理後事。依照國稅局遺產資料顯示，父親留下十幾筆家族共有土地，價值約1千萬元，但有代書指出，他父親用土地作擔保，借貸2、3百萬未顯示於政府紀錄，「他擔心土地難賣，且爸爸債務不知究竟有多少？也害怕繼承後負債會超過遺產價值，或無法變現土地、無力還債導致信用受損。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，蘇家宏感性直言，「我想要給這個年輕人一個溫暖的擁抱，他非常勇敢地獨自面對這一切。」同時，他也列出4個真誠的建議，如下：

1.依法陳報遺產清冊，限定繼承的重要性

目前繼承遺產是「全面限定繼承」，父親的債務僅需於遺產範圍內償還，超過的部分不必負責，也不影響你的個人信用；但必須要依照法律規定，在父親過世3個月提出遺產清冊，依照法院裁定登報，請父親債權人在公告期間內陳報債權，並且依法申報遺產稅並繳交完稅（或辦妥免稅），償還父親債務後，才可以分配取得父親遺產。

2.私人債務的面對與確認

「政府遺產稅清單」通常僅列出政府登記的不動產及金融機構的債務，私人間的借貸不會主動出現在清單中。一般說來，民間債務必須自行確定，建議你應立即透過法院「限定繼承」公告程序，讓潛在債權人於一定期間內提出債權證明。

如有代書主張，曾借款300萬元給你父親，並設定抵押權，你可請他提出借款單據，以及資金流向確認是否真有此事，如果有所疑慮則可透過法律訴訟程序解決。

由於你一切依法行使，償還所有債務後再繼承土地，最終結果也不用自己掏腰包還款，而是由繼承遺產內的範圍清償父親債務。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.家族共有土地的處理-出售、保留與都更

若繼承土地屬家族共有持分，你可出售土地持分給親友，或得聲請法院進行共有物分割，如經法院判決變價分配，可透過公開拍賣處理土地取得現金。

如果共有房屋或土地位於都市精華地帶，建議找專家評估都更的可能性，或確認是否可以透過危老重建或合建分屋的方式，讓土地變黃金。

4.慎重評估後再做決定是否拋棄繼承

如果你覺得評估後，負債應該大於資產，或負債與資產差不多，你不想花時間處理繼承債務，那你必須把握繼承開始起3個月內的關鍵時刻，辦理拋棄繼承。如果你決定要面對處理，也要依法辦理陳報遺產清冊的限定繼承程序。

對此，網友們紛紛回應，「不愧是暖男律師，謝謝蘇律師無私分享

」、「說得好！勇敢承接人生的功課」、「謝謝分享，又長見識了」、「非常感謝蘇律無私分享，功德無量」、「好實用的資訊」。

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