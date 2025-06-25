　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剛畢業「斷聯爸過世」留千萬土地！她卻怕爆　律師4點教戰

▲曾姓男子去年在桃園市楊梅區一處農牧用地鋪設水泥後，私下改作資源回收場，市府依違反土地管制裁罰10萬元並要求回復原狀，但曾男仍繼續做資源回收，桃檢24偵結依違反區域計畫法提起公訴。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友剛從學校畢業，久未聯絡的爸爸就突然過世了，由於父母早離異，他只能獨自處理後事，過程中他發現，父親除了留下價值共1千萬的零散土地，同時還有2-3百萬的私人債務，這讓他不禁茫然。對此，律師蘇家宏給出4點建議，更表示「面對父母留下的，不只是財產或債務，而是一份勇敢承接人生的功課。」

蘇家宏近日在臉書提到，有位年輕人剛畢業不久，久未聯絡的爸爸突然過世，由於父母早離異，他只能獨自處理後事。依照國稅局遺產資料顯示，父親留下十幾筆家族共有土地，價值約1千萬元，但有代書指出，他父親用土地作擔保，借貸2、3百萬未顯示於政府紀錄，「他擔心土地難賣，且爸爸債務不知究竟有多少？也害怕繼承後負債會超過遺產價值，或無法變現土地、無力還債導致信用受損。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，蘇家宏感性直言，「我想要給這個年輕人一個溫暖的擁抱，他非常勇敢地獨自面對這一切。」同時，他也列出4個真誠的建議，如下：

1.依法陳報遺產清冊，限定繼承的重要性

目前繼承遺產是「全面限定繼承」，父親的債務僅需於遺產範圍內償還，超過的部分不必負責，也不影響你的個人信用；但必須要依照法律規定，在父親過世3個月提出遺產清冊，依照法院裁定登報，請父親債權人在公告期間內陳報債權，並且依法申報遺產稅並繳交完稅（或辦妥免稅），償還父親債務後，才可以分配取得父親遺產。

2.私人債務的面對與確認

「政府遺產稅清單」通常僅列出政府登記的不動產及金融機構的債務，私人間的借貸不會主動出現在清單中。一般說來，民間債務必須自行確定，建議你應立即透過法院「限定繼承」公告程序，讓潛在債權人於一定期間內提出債權證明。

如有代書主張，曾借款300萬元給你父親，並設定抵押權，你可請他提出借款單據，以及資金流向確認是否真有此事，如果有所疑慮則可透過法律訴訟程序解決。

由於你一切依法行使，償還所有債務後再繼承土地，最終結果也不用自己掏腰包還款，而是由繼承遺產內的範圍清償父親債務。

▲▼房子。（圖／取自免費圖pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.家族共有土地的處理-出售、保留與都更

若繼承土地屬家族共有持分，你可出售土地持分給親友，或得聲請法院進行共有物分割，如經法院判決變價分配，可透過公開拍賣處理土地取得現金。

如果共有房屋或土地位於都市精華地帶，建議找專家評估都更的可能性，或確認是否可以透過危老重建或合建分屋的方式，讓土地變黃金。

4.慎重評估後再做決定是否拋棄繼承

如果你覺得評估後，負債應該大於資產，或負債與資產差不多，你不想花時間處理繼承債務，那你必須把握繼承開始起3個月內的關鍵時刻，辦理拋棄繼承。如果你決定要面對處理，也要依法辦理陳報遺產清冊的限定繼承程序。

對此，網友們紛紛回應，「不愧是暖男律師，謝謝蘇律師無私分享
」、「說得好！勇敢承接人生的功課」、「謝謝分享，又長見識了」、「非常感謝蘇律無私分享，功德無量」、「好實用的資訊」。

►網購「保密發貨」卻糗爆！海關通知29字出賣　網笑爛：羞愧到死
►橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答
►賀瓏、天殘交往始末！她點出「最大問題」嘆：不需要批評任何人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志穎15歲帥兒Kimi長大了！　正面照流出網驚：完美繼承高
快訊／成大學生溺水　搶救不治
新自強號座椅難坐　將「全面更換」
「被消失」80年　法院裁准死亡宣告
快訊／爆造假騙20年　台大副校長發3點聲明
快訊／台南千層岩瀑布5人戲水　20歲男溺水無呼吸心跳
「首來族」辦台胞證免費！陸委會：台灣免簽國很多「吸引力有限」
凌晨4點突遇阿姨「求幫開瓶蓋」騎士傻了　全場不解：新詐騙？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄澄清湖風景區大整修全面升級　7/1起開放全台遊客免費入園

小時候經過市場！胸腔醫見「現殺海豬肉」真面目傻了：無言啊

不擅長分手的血型排行公開！O型因為同情對方而拖延　B型轉身就走人

快訊／16:13新竹縣規模2.6「極淺層地震」　最大震度2級

剛畢業「斷聯爸過世」留千萬土地！她卻怕爆　律師4點教戰

快訊／2縣市大雷雨警戒「防冰雹、雷擊」　國家警報又響

新自強號座椅換新「示範車年底亮相」　117年全面更換

台大副校長遭控「經歷造假」　發3點聲明駁斥：絕無違反學術倫理

「高空冷心低壓」明起通過南部　粉專：未來3天防劇烈天氣

睏飽再吃！承億酒店推早餐延到2點半　高雄萬豪義籍主廚攻饕客胃

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

高雄澄清湖風景區大整修全面升級　7/1起開放全台遊客免費入園

小時候經過市場！胸腔醫見「現殺海豬肉」真面目傻了：無言啊

不擅長分手的血型排行公開！O型因為同情對方而拖延　B型轉身就走人

快訊／16:13新竹縣規模2.6「極淺層地震」　最大震度2級

剛畢業「斷聯爸過世」留千萬土地！她卻怕爆　律師4點教戰

快訊／2縣市大雷雨警戒「防冰雹、雷擊」　國家警報又響

新自強號座椅換新「示範車年底亮相」　117年全面更換

台大副校長遭控「經歷造假」　發3點聲明駁斥：絕無違反學術倫理

「高空冷心低壓」明起通過南部　粉專：未來3天防劇烈天氣

睏飽再吃！承億酒店推早餐延到2點半　高雄萬豪義籍主廚攻饕客胃

串流收視週榜／真人版《白雪公主》女主被罵到掛精神科！黑馬劇拍特別篇

Labubu走紅關鍵為何？　中國民眾認為：大家願為情緒買單

高雄澄清湖風景區大整修全面升級　7/1起開放全台遊客免費入園

Brembo推出「50周年直推總泵組」　限量500套、金色元素點綴超帥

男車牌斑駁被攔查！金門警一查嚇一跳　竟是身背10案通緝犯

台南職災勞工陷困境　勞工局攜五大總工會發放慰問金送暖

黑幫誆整合債務「30萬要還240萬」　主嫌供養「古曼童」讓警發毛

小時候經過市場！胸腔醫見「現殺海豬肉」真面目傻了：無言啊

金鐘男星住東京2個月遭警攔下盤查！用翻譯軟體問緣由…一看傻眼

中東局勢降溫！金價跌至6月以來新低　陸品牌金飾每克跌破千元

【你們是我活下去的動力】日本奶奶為看表演撐過腦癌 台灣火舞團聽完當場哭爆T^T

生活熱門新聞

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

「巨大冷心低壓」超醒目存在！　明通過台灣南端

小孩寒假放21天！家長崩潰「有15天要上班」

下周可能有颱風　侵台機率上升至50%

今午後雨最大！　下周可能有雙颱

7月要來了！　4生肖得防災

快訊／14縣市大雨特報　下到入夜

可口可樂諧音包裝發現地獄哏　網友神回下一句

更多熱門

相關新聞

水陸雙園全開放　劍湖山、麗寶樂園啟動暑期最強清涼攻略

水陸雙園全開放　劍湖山、麗寶樂園啟動暑期最強清涼攻略

炎炎夏日，水陸樂園成為民眾最受歡迎的暑期避暑首選。位於中南部的兩大遊樂園「雲林劍湖山世界」及「台中麗寶樂園」，今夏同步推出水陸設施全面開放及一系列優惠方案，涵蓋遊園門票、畢業生專屬禮遇與飯店住宿專案，為全台遊客打造結合刺激體驗與舒適享受的夏日旅遊選擇。

基隆金鷹獎表揚畢業生　謝國樑喊話：勇敢追夢

基隆金鷹獎表揚畢業生　謝國樑喊話：勇敢追夢

超猛！女學生「公主抱」盧秀燕　全場嗨翻

超猛！女學生「公主抱」盧秀燕　全場嗨翻

中國大學畢業生上看1222萬人　讀第二學士盼求職加分

中國大學畢業生上看1222萬人　讀第二學士盼求職加分

1471人逾期未辦繼承　119億恐歸國庫

1471人逾期未辦繼承　119億恐歸國庫

關鍵字：

父親遺產律師建議土地繼承負債處理畢業生

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面