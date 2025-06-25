日美女經紀人1年來台12次學中文　親曝放棄東京高薪原因

記者黃翊婷／綜合報導

在日本從事音樂經紀人工作的志於里（Shiori），因為喜愛台灣加上想學習中文，曾經1年內來台12次，未來還打算在台灣工作。Shiori表示，雖然薪水是日本東京比較高，但在台灣生活很快樂、舒服，她覺得快樂才是最重要的。

▲志於里在今年4月開心分享拿到台灣就業金卡，她還曾去體驗釣蝦。（圖／翻攝自IG／shiori.skmt）

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YouTube頻道「不要鬧工作室」近日發布新影片，志於里接受採訪時提到，她目前住在日本東京，主要從事音樂經紀人等相關工作，她覺得在東京生活壓力很大，不僅有業績壓力，還得常常應酬，加上她很在乎他人眼光，很擔心表現不好，所以覺得在東京無法做自己。

志於里表示，2015年時她因工作關係來台灣出差5天，當時就很喜歡台灣人的熱情，也很想學中文，「因為雖然聽不懂，但聽得出溫暖的口音，很有人情味」，一直等到2024年她才終於有時間來台灣學中文，1年之內就來了12次。

志於里說，在台灣沒有壓力，讓她可以做自己，例如去超商不用化妝、去餐廳吃飯可以輕鬆用餐，所以覺得在台灣生活很舒服，將來甚至想在台灣工作。

主持人好奇詢問原因，畢竟日本東京的薪水應該比台灣高。志於里認為，雖然東京的薪水確實比較高，但是她覺得生活快樂遠比高薪更重要。