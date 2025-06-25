鹿兒島4天狂震300次！「吐噶喇規律」再引議　日網憂311慘劇重演

▲吐噶喇列島近日頻繁發生地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

位在日本鹿兒島市南方約250公里、距離沖繩那霸市約400公里的「吐噶喇列島」（トカラ列島）近日在短短4天內就出現超過300次有感地震，而「吐噶喇規律」的都市傳說也因此再度引起討論。吐噶喇規律指在吐噶喇列島發生連續地震後，日本其他地區將會出現大地震，不過專家也出面闢謠。

根據《朝日電視台》報導，日本鹿兒島吐噶喇列島是由12座小島組成，然而吐噶喇列島自6月21日起，在短短4天內，就發生超過300次的有感地震，且光是24日當天就觀測到3次震度4的地震，也再度使「吐噶喇規律」的傳言引起討論。

「吐噶喇規律」認為，只要吐噶喇群島頻繁發生地震，很有可能就代表日本國內即將發生強震。吐噶喇列島2021年12月曾經發生超過300次的連環地震，隨後接著發生最大震度5強的地震，導致約4成居民撤離避難。

そういえば

トカラの法則が今回も当てはまった



トカラ列島での群発地震

2023年12月25~30日 17回の地震

⇒2024年1月1日 能登半島でM7.4



まぁまぁ信憑性増してきたな pic.twitter.com/qoa5vKQiR5 — 尾張育ちの竜党 (@withyuusuke98) January 2, 2024

根據日本網友整理的資料顯示，2011年1月至3月期間，吐噶喇群島曾發生27次地震，同年3月11日，日本本州便遭遇規模9.0的311大地震。類似情況也出現在2023年底，在吐噶喇群島發生17次地震後，2024年1月本州能登半島便經歷規模7.4的地震。

儘管如此，日本東海大學客座教授、地震學家長尾年恭強調，這類說法毫無科學根據。他解釋，吐噶喇列島的地震即使能量強，也不可能傳播到上百公里以外，因此就算吐噶喇列島出現火山活動或是地震，也與遠距離地區的地震或火山活動沒有直接關聯。

值得一提的是，吐噶喇群島的惡石島本身為火山島，距離約10公里的諏訪之瀨島目前仍持續火山活動，23日噴煙甚至飆高到2300公尺。長尾教授指出，類似的活動2021與2023年都曾發生，預估本次也可能持續1至2周，不過這些火山活動同樣不會影響遠方地區。他也補充說，九州新燃岳近日也發生小規模噴火並上調警戒等級，但與吐噶喇地震並無直接聯繫。