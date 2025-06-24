　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鹿兒島3天狂搖327次！　日學者示警：仍可能出現更大地震

▲▼日本時間24日下午4時54分（台灣時間下午3時54分），吐噶喇群島又發生規模4.3地震，震央深度20公里，鹿兒島縣十島村測得震度2。。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲日本時間24日下午4時54分（台灣時間下午3時54分），吐噶喇群島又發生規模4.3地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者吳美依／綜合報導

日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）外海近期地震活動頻繁，過去3天測得超過300次震度1以上地震。學者對此解釋，類似的群發地震大多會持續10天至2周，但參考過去經驗，也有接著發生更大地震的風險與可能性。

日本氣象廳統計，21日凌晨至今（24）日上午10時，鹿兒島吐噶喇群島外海一共觀測到327次震度1以上地震。其中，規模最大的是22日下午5點15分發生的規模5.1地震，在鹿兒島縣十島村測得最大震度4。

而在日本時間24日下午4時54分（台灣時間下午3時54分），吐噶喇群島又發生規模4.3地震，震央深度20公里，鹿兒島縣十島村測得震度2。

鹿兒島大學教授中尾茂指出，「這次地震發生的區域，最早在1995年就出現過類似的群發地震」，之後在2021年、2023年也曾出現。換句話說，「自從1995年以來，這一帶已經出現3至4次群發地震活動。」

中尾茂表示，根據過去案例，此類群發地震大多會持續10天到2周，之後地震頻率就會逐漸減少。但他也強調，參考過去經驗，仍有發生較大地震的風險，「2021年12月，也曾發生過規模6地震，因此未來幾天仍有可能再出現這種等級的地震。」

近期社群媒體上也流傳一種說法，宣稱「吐噶喇列島發生地震後，日本本土也會發生大地震。」中尾茂加以駁斥，並且指出其中並無科學根據，「要把一次群發地震，跟遠距離的強震扯上物理關係，其實很難成立。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／連放21天！教育部拍板「寒假前先補3天課」
快訊／賀瓏擔任「品牌大使」　貼文、照片被刪除
獨／國光女神前夫病逝　淚憶每年飛日本「只為懷念他」
快訊／大雷雨轟新北！國家警報響　防冰雹、9級強陣風
快訊／怪手掉下河堤！「駕駛遭壓住」明顯死亡
吳宗憲三女兒解放細肩帶「側邊整排挖空」！雨天穿超辣
桃機暑假上看853萬人次創新高！　托運注意「四不原則」
快訊／停火僅1小時　以色列：偵測到「伊朗又射彈」
快訊／台北市警局中階幹部異動　23警官6/27統一辦理離到職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Meta大型AI資料中心吃電太兇　成當地社區「能源黑洞」

怕爆！法國音樂節爆「扎針」攻擊　145人掛彩急驗毒物反應

鹿兒島3天狂搖327次！　日學者示警：仍可能出現更大地震

快訊／證實停火僅1小時　以色列：偵測到「伊朗又射彈」

泰女慘遭盜照10年　竟是親媽沉迷網戀釣數十男

小行星2032年「撞月球」機率增至4.3%　數百萬公斤碎片恐射向地球

以色列總理納坦雅胡同意停火！　感謝川普支持

論文抄襲被發現　南韓前總統夫人金建希「碩士學位遭到撤銷」

伊朗高官接電話「你剩12小時可逃」　以情報員威脅：武器隨時瞄準

川普宣布停火正式生效！　喊話以伊「請勿違反」

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【泰格與雪兒】我的好室友

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

Meta大型AI資料中心吃電太兇　成當地社區「能源黑洞」

怕爆！法國音樂節爆「扎針」攻擊　145人掛彩急驗毒物反應

鹿兒島3天狂搖327次！　日學者示警：仍可能出現更大地震

快訊／證實停火僅1小時　以色列：偵測到「伊朗又射彈」

泰女慘遭盜照10年　竟是親媽沉迷網戀釣數十男

小行星2032年「撞月球」機率增至4.3%　數百萬公斤碎片恐射向地球

以色列總理納坦雅胡同意停火！　感謝川普支持

論文抄襲被發現　南韓前總統夫人金建希「碩士學位遭到撤銷」

伊朗高官接電話「你剩12小時可逃」　以情報員威脅：武器隨時瞄準

川普宣布停火正式生效！　喊話以伊「請勿違反」

不靠藥、也不數羊！3-2-1黃金入睡公式　身體自然說晚安

告五人新輯揭秘「雲安在錄音室崩潰」　還被犬青吐槽：搞成綜藝節目

教育公平在台南閃耀！　學習扶助成果分享會感動登場

快訊／教育部拍板「寒假前先補3天課」　銜接農曆春節連放21天

「未顯示號碼來電」提醒個資外洩　屏東內埔警識破詐騙陷阱

中興新村垃圾清運人力不足　游顥協調下半年仍由國發會負責

喉嚨痛看診沒開藥！嘉義婦崩潰踹門20分鐘　怒喊「醫生出來」

一字馬、後空翻、單輪車！　黃偉哲陪570位學子拍下最酷畢業照

Meta大型AI資料中心吃電太兇　成當地社區「能源黑洞」

高雄男90分鐘狂丟15根煙蒂！誇張行徑全被拍　開罰金額曝光

想買湯要先叫醒老闆！？ 嘉義都市傳說「沉睡酥皮濃湯」爆紅

國際熱門新聞

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

快訊／伊朗外交部長：沒達成任何停火協議

砸445萬迪士尼辦婚禮　賓客嚇：新娘才9歲

NASA發現「殭屍星」直奔地球　磁場能撕裂人體

即／以色列軍方：「伊朗射彈」響空襲警報

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

卡達居中斡旋　川普：停火將持續到永遠

美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場

伊朗證實：已同意與以色列全面停火協議

延長命令　川普「劍指北韓」：核武威脅生存

即／伊朗官媒證實：對敵人實施停火

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

更多熱門

相關新聞

國光女神親曝「病逝前夫」身分線索

國光女神親曝「病逝前夫」身分線索

「國光女神」蘇心甯（Lala）近日接受訪問時，首次透露前夫於去年離世的消息，儘管她始終未曾公開前夫的身份，但她接受《ETtoday新聞雲》訪談時，則真情流露地分享了兩人曾在日本共度一年的珍貴時光，並坦言每年堅持造訪日本，是為了紀念這段對她人生意義非凡的婚姻。

旅日資歷陳愷佑生涯首度升一軍

旅日資歷陳愷佑生涯首度升一軍

TOYOTA最強陸地巡洋艦

TOYOTA最強陸地巡洋艦

日本前經濟安保大臣明訪台會我政要　日台交流協會新會長隅修三上任

日本前經濟安保大臣明訪台會我政要　日台交流協會新會長隅修三上任

間歇式健走風靡日本能抗老

間歇式健走風靡日本能抗老

關鍵字：

地震日本吐噶喇群島

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀瓏逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

天殘死後7天「賀瓏帶新歡現身」！

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

天殘未公開遺書提到「賀瓏Albee的事」！

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

投保職業工會注意！4家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

Albee「交往即天堂」賀瓏3天後提分手

賀瓏Albee天殘「三角關係懶人包」！

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面