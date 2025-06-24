鹿兒島3天狂搖327次！　日學者示警：仍可能出現更大地震

▲日本時間24日下午4時54分（台灣時間下午3時54分），吐噶喇群島又發生規模4.3地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者吳美依／綜合報導

日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）外海近期地震活動頻繁，過去3天測得超過300次震度1以上地震。學者對此解釋，類似的群發地震大多會持續10天至2周，但參考過去經驗，也有接著發生更大地震的風險與可能性。

日本氣象廳統計，21日凌晨至今（24）日上午10時，鹿兒島吐噶喇群島外海一共觀測到327次震度1以上地震。其中，規模最大的是22日下午5點15分發生的規模5.1地震，在鹿兒島縣十島村測得最大震度4。

而在日本時間24日下午4時54分（台灣時間下午3時54分），吐噶喇群島又發生規模4.3地震，震央深度20公里，鹿兒島縣十島村測得震度2。

鹿兒島大學教授中尾茂指出，「這次地震發生的區域，最早在1995年就出現過類似的群發地震」，之後在2021年、2023年也曾出現。換句話說，「自從1995年以來，這一帶已經出現3至4次群發地震活動。」

中尾茂表示，根據過去案例，此類群發地震大多會持續10天到2周，之後地震頻率就會逐漸減少。但他也強調，參考過去經驗，仍有發生較大地震的風險，「2021年12月，也曾發生過規模6地震，因此未來幾天仍有可能再出現這種等級的地震。」

近期社群媒體上也流傳一種說法，宣稱「吐噶喇列島發生地震後，日本本土也會發生大地震。」中尾茂加以駁斥，並且指出其中並無科學根據，「要把一次群發地震，跟遠距離的強震扯上物理關係，其實很難成立。」