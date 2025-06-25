凌晨4點突遇阿姨「求幫開瓶蓋」騎士傻了　全場不解：新詐騙？

記者鄺郁庭／綜合報導

有機車騎士24日凌晨上傳一段行車紀錄器畫面，「論凌晨四點路人要我幫她開瓶蓋的機率。」只見他騎到待轉區的時候，旁邊突然竄出一位藍衣女子，對方邊遞上一罐超商飲料邊說，「阿姨手痛可以幫阿姨開一下嗎？」「可以拜託你幫阿姨，這樣開一下嗎？」超詭異的一幕引發眾人討論。

▲凌晨四點，突然有路人向騎士求助開瓶蓋。（圖／原PO授權引用）



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原PO在Threads貼出影片，只見他騎到待轉區的時候，一位藍衣女子突然走向他，遞上一罐超商飲料求助，「阿姨手痛可以幫阿姨開一下嗎？」他愣了一下後回絕，「喔…歹勢。」對方接著做出扭瓶蓋的手勢再次詢問，「可以拜託你幫阿姨，這樣開一下嗎？」「幫我開一下。」原PO只能明確拒絕，「不好意思，沒辦法。」

貼文引發討論，就有人納悶，「幫開一下會怎樣」、「身為腕關節鬆脫的人完全可以懂，曾經要吃藥打不開家裡唯一一瓶水，絕望到差點叫計程車去警察局求助」、「我有擰不開，擰到快起笑，口又超渴，不得不請路人幫忙過的經驗。」

不過，更多網友挺原PO，認為有警戒心是對的，「最近就一堆假借幫忙名義來害人，啊這些靠北說不幫她開的是在靠北三小？凌晨四點欸！一看就有問題」、「如果版主幫開瓶蓋，對方喝下去之後有事情，版主會很麻煩」、「如果他在超商買了飲料，為什麼不請店員幫忙開呢？有警覺心是好事！」「多一點警覺心是對的，半夜四點確實不太正常。」

還有眼尖網友驚呼，「欸…她好像是新竹NPC之一，之前早上趕車，一直被問要去哪裡、做什麼」、「這不是超牛逼阿姨嗎？我還給她80塊吃飯過，然後一直跟我講她工作受傷，硬是控我20分鐘」、「她都在那區活動，之前還有在我店裡說要借廁所，我回應ok，結果直接在洗手台拿洗髮精洗頭」、「這個阿姨會跟你聊天聊一聊，會開始跟你要東西。」

※本文獲原PO授權引用。