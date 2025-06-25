貨輪海上失火在太平洋沉沒　3000輛新車恐葬身大海

▲晨光米達斯號失火，導致22名船員被迫棄船逃生，濃煙竄天畫面驚人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

貨輪「晨光米達斯號」（Morning Midas）5月載著3000輛新車從中國出發預計前往墨西哥，但6月3日在太平洋海域失火，22名船員被迫棄船逃生。管理該船的佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）透過聲明表示，晨光米達斯號已於23日在阿拉斯加阿留申群島附近的國際水域沉沒。

美聯社引述佐迪艾克海運公司發布的聲明指出，晨光米達斯號是因為火災毀損，再加上惡劣天候與海水滲漏的影響，最終在距離陸地約770公里、水深約5000公尺的海域沉沒。目前尚不清楚晨光米達斯號沉沒之前，是否有先把船上車輛移走。

▲▼晨光米達斯號船上載著3000輛車，包括70輛純電動車、約680輛油電混合車。（圖／路透）

佐迪艾克海運公司指出，兩艘載運污染控制設備的船隻將會留在現場進行監測。美國海岸防衛隊發言人斯內爾（Cameron Snell）也說，水域並未出現可見的污染，「我們已派遣船隻前往現場，以應對任何可能出現的污染情況」。

晨光米達斯號5月26日從中國煙台港出發前往墨西哥，行駛到阿拉斯加阿達克島（Adak Island）西南約300英里（約483公里）時發生大火，濃煙竄天，發出求救訊號並棄船，船上全數22名船員搭上救生艇撤離，被附近一艘商船救起，無人受傷。

晨光米達斯號船上載著3000輛車，包括70輛純電動車、約680輛油電混合車。華爾街日報指出，晨光米達斯號沉沒在太平洋的狀況，使調查人員幾乎沒有線索查明火災原因。