恐怖火燒船！貨輪載「800輛電動車」濃煙猛竄天　22人棄船逃生

▲晨光號（Morning Midas）3日在太平洋中部海域失火，船上載運貨物包括800輛電動車。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

貨輪晨光號（Morning Midas）3日深夜在太平洋中部海域失火，22名船員被迫棄船逃生，濃煙竄天的畫面令人震驚。航運公司證實，當時載運的3000輛汽車之中，包括800輛電動車。

根據美國海岸警衛隊資訊，「晨光號」5月26日從中國煙台港出發前往墨西哥，行駛到阿拉斯加埃達克島（Adak Island）以南約300英里（約483公里）時發生大火，他們把全部22名船員疏散到另一艘商船上，所幸無人傷亡，但貨輪最終被棄置在太平洋中部海域。

「晨光號」2006年由中國「廈船重工」建造，重達46800噸，並由總部位於倫敦的航運公司Zodiac Maritime負責營運。該公司證實，煙霧首先從停放電動車的甲板竄出，船員們啟動了消防程序，卻依舊無法控制火勢。該公司證實船上貨物包括800輛電動車，但不願透露屬於哪間廠牌。

2022年，一艘載有4000輛車的貨輪在大西洋起火沉沒，類似意外逐漸引發國際重視。《彭博社》也指出，3日事件進一步凸顯電動車面臨的運輸風險越來越大。

涉及電動車的火災往往更難撲滅也更加危險。電動汽車失火需要多達8000加侖（約3萬公升）的水，才能冷卻其鋰電池，燃燒時間更長，溫度也更高。而且火焰最終可能透過連鎖反應加速，這個過程被稱為「熱失控」（thermal runaway）。

而在3日案例中，一艘載滿汽車的貨船，可能導致通風受限，進一步迅速提高熱能。密閉且充滿鋼鐵的環境，也讓滅火及救援變得更加危險。