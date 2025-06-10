萬海貨輪爆炸6傷4失蹤！　2船員「全身40%灼傷」呼吸道重創

▲「旺春輪」在印度洋爆炸，至少6人受傷，還有4人失蹤。（圖／翻攝印度海岸防衛隊，下同。）



記者吳美依／綜合報導

萬海航運新加坡子公司的「旺春輪」（WAN HAI 503）在印度洋爆炸，18名獲救船員之中，一共6人被緊急送醫，其中2人全身35至40%灼傷，並且出現呼吸道燒傷，情況相當危急。與此同時，仍有4人下落不明，印度當局正在全力搜救中。

印度軍艦「蘇拉特號」（Surat）把6名傷患送往南部城市芒格洛爾（Mangaluru）AJ醫院，醫師卡丹（Dinesh Kadam）透露，6名傷患包括3位中國公民、2位緬甸公民、1位印尼公民，而情況最危急的2名患者，全身燒燙傷面積達35%至40%，「他們主要是呼吸道燒傷，也就是呼吸系統的灼傷，這種情況更加嚴重」，未來幾天必須密切監測。

《亞洲國際新聞》（ANI）報導，「旺春輪」懸掛新加坡國旗，預計前往印度孟買尼赫魯港（Nhava Sheva）、也是該國最大貨櫃港，未料航行至喀拉拉邦港口阿吉卡（Azhikkal）外海約44海里（81.5公里）處時，通報船上貨櫃內部爆炸，引發大火。

根據印度海軍聲明，「旺春輪」一共22名船員，包括8位中國人、6位台灣人、5位緬甸人、3名印尼公民，在事故發生後棄船逃生。海軍於當地時間9日上午9時30分左右接獲通報，立即動員2艘軍艦，與海岸警衛隊、航運總局聯合搜救，截至下午4時30分救出18名船員，但其餘4人下落不明，搜救行動仍在持續中。

根據現有資料，旺春輪上確實載運著許多高危險、高度易爆易燃的貨物，很可能在包裝上就出現問題，導致自行引爆。萬海也已證實事故發生，以及受傷及失蹤人數，下落不明的4名船員包括2名台灣人、1名印尼人、1名緬甸人。