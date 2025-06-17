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台籍貨輪港外起火釀3傷　運安會調查：未裝偵測器錯失滅火時機

▲一艘輪船發生火燒船，空勤總隊救援。 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲台籍貨輪「輝豐輪」去年6月載運賽鴿出海訓練，於高雄港外海時起火 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者周湘芸／台北報導

台籍貨輪「輝豐輪」去年6月載運賽鴿出海訓練，於高雄港外海時起火，造成3人嚴重燒燙傷。國家運輸安全調查委員會公布調查報告，因輝豐住艙未裝設火警偵測系統，導致錯失滅火時機，事發後所屬易輝航運股份有限公司已於輝豐機艙、廚房及住艙走道新增火災偵測器，因此不再提出改善建議。

運安會報告指出，去年6月12日台籍貨船「輝豐」於高雄港西南方約17.1浬處發生火災，駕駛台、住艙、救生艇甲板等處遭火燒損壞，造成3名人員受傷，未造成環境污染。由於輝豐依船舶設備規則規定無須裝設火警偵測系統，導致船員未能及早發現火警，錯失及早滅火時機。

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運安會指出，輝豐失火後，燃燒時間過久，駕駛台、住艙等處損壞嚴重，且無監視攝影紀錄，缺乏明確跡證以判斷確切起火處及起火原因，經研判排除駕駛臺、機艙、廚房、餐廳為起火處，可能起火處疑似為住艙層某水手房間，起火原因無法排除與電氣因素有關。

運安會表示，輝豐依船舶檢查規則於今年3月14日通過航港局船舶臨時檢查，而所屬易輝航運股份有限公司已於輝豐機艙、廚房及住艙走道新增火災偵測器，並於機艙與貨艙架設閉路電視，可由駕駛台直接監控機艙與貨艙情況。因此運安會不再提出相關議題的安全改善建議。
 

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