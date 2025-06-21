第四屆真善美傳播研習營開課！堅持為台灣培育下一代傳播暨新聞界人才

▲世新大學副校長楊盛昱(圖左)、臺北市新聞記者公會理事長暨人間福報社長妙熙法師(圖右)分享「研習營緣起與舉辦宗旨」。（圖／中華文化推廣協會提供，下同）

生活中心／綜合報導

社團法人中華文化推廣協會秉承公益信託星雲大師教育基金之委託，為了貫徹星雲大師關懷社會風氣與培育棟樑人才之宏願，於2022年開始舉辦「真善美傳播研習營」，決心培養一批兼具責任感與競爭力的媒體生力軍，以適應新時代變局及傳播業改革所需。

今年的「第四屆真善美傳播研習營」，以「後真相時代的媒體轉型與信任重建」為題，自6月19日到6月23日進行五天培訓，邀請到35位台灣媒體巨擘、專家學者前來授課，也將前往Line台灣辦公室、三立電視台、佛光山參訪，還有高峰論壇、專題座談、分組提案競賽，課程緊湊、內容厚實，逾50位學生經師長推薦、線上面試而成為學員。

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國內傳播領域的12所頂尖學校、2間知名媒體企業和新聞記者公會共同協辦：中國文化大學新聞暨傳播學院、國立政治大學傳播學院、國立臺灣藝術大學傳播學院、輔仁大學傳播學院、淡江大學文學院、銘傳大學傳播學院、世新大學新聞傳播學院、玄奘大學傳播學院、佛光大學傳播學系、南華大學傳播學系、醒吾科技大學新媒體傳播系、臺北城市科技大學演藝事業系、臺北市新聞記者公會、東森新媒體（ETtoday新聞雲）、三立電視台。

▲東森新媒體資深記者唐鎮宇就分組競賽的規則進行說明，並揭曉競賽題目和評分標準。

向下扎根、持續擴大 為台灣培育未來人才

真善美傳播研習營召集人趙怡表示，在全國大專傳播相關院系的支持下，研習營提供跨世代的知識平台，讓即將就職的優秀學子，有機會透過傑出前輩的經驗傳承、獲得正確引導。欣慰的是，前三屆研習營獲得各方讚許，學生們的表現令人驚艷。教育是百年大業，想要重建台灣真善美的傳播環境，也需要長時間耕耘，我們將堅定為培育台灣下個世代的新聞、傳播人才而努力。

▲文化大學大眾傳播學系助理教授李貞怡勉勵學員，發揮所長、團隊共戰，努力爭取獎項，也要享受過程。

競賽工作坊打頭陣 知名網紅、政論名家接棒第二天課程

第一天課程由「研習營緣起與舉辦宗旨」揭開序幕，世新大學副校長楊盛昱、臺北市新聞記者公會理事長暨人間福報社長妙熙法師發揮說故事的功力，娓娓道來星雲大師的成長歷程、對台灣傳播界的期許、對培育人才的重視。接著「研習競賽工作坊」，則由文化大學大眾傳播學系助理教授李貞怡、東森新媒體資深記者唐鎮宇就分組競賽的規則進行說明，並揭曉競賽題目和評分標準。他們也勉勵所有學員，發揮所長、團隊共戰，為了競賽獎金和榮耀而努力，同時享受腦力激盪的精彩過程。

「第四屆真善美傳播研習營」6/19～6/23於國立師範大學推廣學院舉辦。6/20第二天課程，邀請到知名網紅葉氏特工、威利王，與銘傳大學傳播學院長陳柏宇對談「視頻自媒體成功指南」，而「政論名家現身說法」則由資深媒體人李四端與時事評論家介文汲、尹乃菁進行對談，加上Line和三立電視台的企業參訪，內容精彩可期。