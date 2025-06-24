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大學教授老實說　高中學霸履歷像「必比登主廚秀」憂制度扭曲

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲國內最近接連傳出資優高中生涉入就學過程造假疑雲，學者呼籲教育制度亟需撥亂反正。（圖／記者許敏溶攝）

記者邱俊吉／台北報導

近期有高中生因學習歷程造假遭大學「退貨」，日前又有準台大生「科展抄襲」被撤獎，錄取恐有變數。對此，一名多次參與醫學系申請入學甄審的教授坦言，看到某些履歷令人「震懾」，感覺像舉辦的是烹飪證照基礎課程，報名者經歷卻寫著「必比登餐廳主廚」，各界應思考教育制度是否已過度強調量化成果。

中山醫學大學醫學系教授、泌尿科醫師宋文瑋表示，這些年常被學弟妹們遞交的履歷震懾，因為部分內容實在太豐富，「隔著資料都能感受競爭壓力有多大」，某些人在高中已發表多篇國際論文，同時完成臨床病例個案報告與學術會議發表，「感覺我們準備的是烹飪證照基礎課程，報名的人卻已經當過必比登餐廳主廚」。

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宋文瑋指出，一名醫師即便全力投入，一篇完整論文往往需歷時2到3年，而某些高中生在時間、資源都有限的情形下，卻能完成數篇，是否真實經歷學術研究的反覆及不確定性，是否在過程中培養出科學思維和誠信態度，令人擔心。

此外，宋文瑋說，若學習的歷程如此一帆風順，未來會不會面對首次挫敗便失去動力，甚至放棄初衷，那將更令人扼腕。

對於家長、學生傾向堆疊成果作為「升學武器」，宋文瑋說，其實單憑學生一日可用時間的合理推算，大學教師便可看出某些學習歷程可能已過度包裝，因此被錄取的學生往往不是履歷有多耀眼，而是展現出誠懇和一致性。

宋文瑋舉例，曾在面試時問學生為何選擇醫學，有些人對獲獎成果侃侃而談，卻難以說出和自己的生命經驗有任何關聯，但也有學生只是靜靜描述陪伴家人就醫的過程，教師反而能感受到真心，以及學生對於助人的憧憬。

針對學習歷程等相關制度，宋文瑋說，若被扭曲為競賽導向，除恐扼殺學習熱情，也將使入學評量失去意義，「醫療現場非常需要誠信，還有面對失敗的能力」，若在高中便將成果視為一切，未來恐難堅持。

宋文瑋強調，「履歷可以設計，動機卻難以偽裝」，教育的目標是培養能持續學習、誠實成長的下一代，而不是早早開花的人生勝利組，相關制度應透過更具深度的面試提問，並隨機抽查資料來源等配套提升真實性，但更根本是台灣社會應重新定義「成功」，讓學生不要只追逐成果，學習歷程也不該成為升學焦慮的壓力源。

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