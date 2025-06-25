賴清德盼用罷免「打掉雜質」　許宇甄轟：團結說變質為統獨動員

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德展開「團結國家十講」，24日進行第二講時，提到要用民主淬鍊國家團結力量，需透過一次次選舉、罷免「打掉雜質」。對此，國民黨立委許宇甄25日表示，從演說內容來看，這是一場精心包裝的政治巡迴演說，不是一次單純的國政闡述，而是一場借殼上市，是以團結為名，實則進行政治動員與統獨意識形態，以及為大罷免催票的分裂台灣社會行動。賴清德刻意將「團結」演說包裹著台獨意識形態，把本該是全民共識的團結，轉化為宣揚特定路線、宣傳大罷免的工具。

許宇甄認為，賴清德將選票比喻為「打鐵鑄劍」，將人民的意志想像成「去除雜質」的鋼劍，實質上是一種對多元社會的貶抑，更是威權思維的復辟。將不同意見視為污垢，將多元價值當成必須剷除的敵人，這種言論暴露出賴清德對民主價值的根本誤解。民主不是煉鋼廠，也不是鑄劍舖，民主的核心不是「打掉雜質」，而是尊重多元、容納異見。若把人民的多元聲音視為雜質，把國會監督妖魔化，都要一錘一錘打掉，試問這樣的民主還剩下什麼？

許宇甄批評，賴清德的演說裡，團結逐漸變調成為對台獨路線的服從，團結是對在野監督的壓制。他高喊團結，卻從未提及如何正視台灣多元民意，更沒有一絲誠意面對現行憲法架構下「中華民國」的存在，這樣的「團結」不是凝聚共識，而是排除異己；不是擁抱多元，而是在製造對立。

許宇甄再批評，賴清德身為國家元首，理應超越黨派、凝聚國家，但他卻選擇站在政黨鬥爭的最前線，不僅主導政治清算的大罷免，更動用國家機器為民進黨的大罷免動員進行大造勢。此舉不但踐踏罷免制度原意，更讓台灣民主蒙羞。

許宇甄質疑，賴清德將國會監督視為阻力，以大罷免做為政治鬥爭手段，把台獨當做團結的前提，這樣的國家領導人有何資格談團結？

許宇甄痛斥，這樣的團結，不過是虛偽的政治口號，是意識形態包裹下的選舉催票工具，是對台灣民主制度的褻瀆。

許宇甄強調，團結不能成為總統宣傳大罷免的遮羞布，更不能成為政治報復的包裝紙。她呼籲賴清德總統，停止以團結之名進行政治宣傳；停止將罷免制度變成鬥爭工具；停止以總統高度進行選舉操弄。台灣需要的不是一個以團結為名行分裂之實的領導人，而是一位願意聆聽人民聲音、尊重民主程序、擁抱多元價值的總統。