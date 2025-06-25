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組發會副主委涉連署造假遭檢調約談　國民黨轟：司法追殺！

▲國民黨、桃園市議員凌濤召開記者會痛批郭昱晴「內地晴」。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨、桃園市議員凌濤。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調偵辦民進黨立委陳瑩罷免案疑涉偽造提議書案，為釐清案情，檢調今（25日）再通知國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全上午到調查局說明協助釐清案情。國民黨智庫副執行長凌濤對此痛批，這是何等的司法追殺、高壓迫害？除了賴友友之外，台灣的其他人民都是雜質，這是何等的民主獨裁？

台北地檢署3月間接獲民進黨發言人吳錚等人告發，指陳瑩罷免案提議書疑有偽造情事，經檢察官立案偵辦，為釐清案情，今天傳喚2名國民黨中央黨部組發會黨工到北機站說明。

凌濤表示，當賴清德高喊團結時，檢調竟雙標辦案，查到了國民黨中央黨部的組發會副主委跟專委，這是何等的司法追殺、高壓迫害？昨天民進黨立委林岱樺遭到光速起訴，賴清德嫡系立委林宜瑾卻沒有下文，因為林岱樺影響到高雄市長布局，所以就被清算，這就是賴清德檢調的雙標。

凌濤說，新北市黨部書記長陳貞容因為個人資料保護法被重判交保100萬，而共諜案交保才20萬，這是什麼樣的高壓追殺？「除非你有新潮流的護身符，或是清德牌的濾水器，否則其他人都是雜質吧！」他怒批，除了賴友友之外，台灣的其他人民都是雜質，這是何等的民主獨裁？賴清德高喊團結又司法追殺，都被人民看得很清楚，一定要出門投下不同意罷免票！

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