賴清德稱用罷免「打掉雜質」　李明賢轟：台灣只容得下民進黨？

▲總統賴清德展開「團結國家十講」宣講。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，24日進行第二講「團結」，其中，演說內容提到「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，引起熱議。對此，國民黨台北市議員李明賢今（25日）批評，賴清德自己才是撕裂台灣的最大來源，在罷免投票日確定後完全不演了，這個國家曾幾何時變成如此仇恨？台灣只容得下一個民進黨，容不得其他不同聲音？

李明賢表示，賴清德的第二講，公然拋出用罷免「打掉雜質」，把在野黨形容成不堪的「雜質」，該不會接下來第三講，直接說成「不支持民進黨的人都是雜碎吧」？

李明賢認為，賴清德如此發言，也可以知道先前所謂的國安會談、團結朝野根本是口號，台灣現在不拿民進黨證的都是「雜質」、「要打掉重練」，賴清德自己才是撕裂台灣、製造仇恨的最大來源。

李明賢直言，在罷免投票日確定後，賴清德逐漸展現真面目、完全不演了，兇狠清算鬥爭，就是要完全消滅監督的在野黨；把一切對執政黨的監督力量，扭曲抹紅成「中共同路人」、「配合境外敵對勢力」。

李明賢質疑，從行政院把漢人分類當成「其餘」，到民進黨立委公審路人、賴清德公然批判在野黨是「雜質」，這個國家曾幾何時變成如此仇恨撕裂？當執政者越來越瘋狂，越來越像威權統治，接下來還有多少侵犯人權、傷害民主的情事？

最後，李明賢強調，大罷免、大撕裂！賴清德從幕後主導走向幕前，仇恨值拉滿，問題是台灣只容得下一個民進黨，容不得其他不同聲音？

▼國民黨台北市議員李明賢。（圖／記者李毓康攝）