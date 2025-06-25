揭賴清德「打掉雜質」原意　黃暐瀚：並不是「打掉在野黨」

▲總統賴清德展開團結台灣十講。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，24日進行第二講「團結」，演說內容提到「透過一次又一次選舉、罷免打掉雜質」。對此，媒體人黃暐瀚今（25日）分析，此說法引起在野不滿，都要靠罷免打掉在野了，還談什麼團結？但細看賴總統所說，打掉雜質的意思，並不是「打掉在野黨」，而是打掉「不反共、不護台」的非主流民意，既然不是主流民意，自然會在選舉罷免過程，遭到淘汰。

黃暐瀚表示，賴總統的第二講「團結」，主要重點八個字「團結兩派、反共護台」。這兩派，是「中華民國派」與「台派」，中華民國派理當「反共」，台派自然「護台」，由於兩派都「反侵略」、「反併吞」，所以自然會一起「反共」！（因為中共要侵略台灣、併吞中華民國）一起護台！

黃暐瀚指出，賴總統演講特別從「八二三砲戰」談起，感謝台灣不分族群（外省、閩南、客家、原住民）一起守住台澎金馬、守住中華民國。再拿1999年的「台灣前途決議文」強調，民進黨雖有「台獨黨綱」，但國名國號依憲法就是「中華民國」，任何改變得經由全體住民公投決定，當年早就定調「中華民國與中華人民共和國，互不隸屬」。

接著，黃暐瀚提到，賴總統最後引蔡英文前總統2021年的「四大堅持」為例，陸委會民調77％支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，超過85％支持「台灣的未來由2300萬人決定」，總統希望這八成的民意，要透過一次又一次的選舉罷免，千錘百鍊，百煉成鋼，打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志。

黃暐瀚說，最後這一段的「打掉雜質」說，引起在野黨的不滿，都要靠罷免打掉在野了，還談什麼團結？

黃暐瀚認為，不過細看賴總統所說，打掉雜質的意思，並不是「打掉在野黨」，而是打掉「不反共、不護台」的非主流民意，既然不是主流民意，自然會在選舉罷免的過程中，遭到淘汰。

最後，黃暐瀚強調，平心而論，台灣確實也有「不反共」的主張，認為兩岸和平總比打仗更好，一中各表可以化解紛爭，和中才更能避戰，何必事事反共？所以，「反共護台」到底是不是台灣現在的「主流民意」？等選票開出來，就能知道答案。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）