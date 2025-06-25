賴清德「選舉罷免打掉雜質」藍白反彈　綠：在野黨不必對號入座

▲總統賴清德出席團結台灣十講。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，24日進行第二講「團結」，其中，演說內容提到「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」。相關說法引起在野黨不滿狂批。對此，民進黨今（25）日回應，總統談話重點也不是放在雜質，而是百鍊成鋼，透過一次次選舉讓台灣越來越好，不論國民黨、民進黨，都會把選舉罷免結果稱為人民勝利，總統演講當中重點在表達台灣透過民主程序越來越好，就想打鐵一樣，選民每次投票選賢與能，在野黨不用太過敏感、對號入座。

對於在野黨不滿，民進黨發言人吳崢回應，在野黨不用太敏感、杯弓蛇影，總統昨天在團結國家十講第二講中有用到打鐵煉鋼比喻，這是講話當中常常用到比喻，比如人是鐵、飯是鋼；恨鐵不成鋼等等，總統演講當中重點在表達台灣透過民主程序越來越好，就想打鐵一樣，選民每次投票選賢與能。

吳崢指出，透過全台人民大選中一起行使主權在民，也是透過每次選舉強化國家認同，台灣透過民主越來越好、百鍊成鋼，總統開宗明義就講了，十講就是團結台灣跟國家，當然不會特別攻擊任何人，在野黨不用太過敏感、對號入座。

對於在野黨質疑，雜質說習近平也講過，賴清德談話有共產黨味道。吳崢強調，這是過度連結，華語詞彙這麼多，本來大家就會各自運用，台灣常常講自由民主是台灣驕傲，中共也喜歡標榜自己是民主制度，宣傳中國是民主集中制，不可能台灣做自己是民主國家、中國也說自己是民主國家，就說賴清德是習近平，這是很牽強且荒謬連結。

吳崢指出，總統形容百鍊成鋼的過程，就是表達對台灣民主制度、對選民智慧有信心，每次投票中，人民都會張大雪亮眼睛選賢與能、淘汰不好的，例如上禮拜大家熱烈討論當年腳尾飯事件，當年主角王育誠後來就落選了，這就是持續透過人民選擇出好的政治人物，總統是表達對於台灣民主制度非常有信心也非常驕傲，是非常正向表達。

至於是否認同習近平說民主？吳崢表示，民主在政治學上有其定義，國際組織，例如果美國自由之家，評比全球民主國家程度，台灣94分在亞洲僅落後日本，反觀中國只有拿到9分，中國要標榜自己是民主國家，恐怕還有很長一段路要走。

有媒體提問，是否代表雜質說在兩岸不同？吳崢指出，當然不一樣，總統談話重點也不是放在雜質，而是百鍊成鋼，透過一次次選舉讓台灣越來越好，回顧過去台灣民主發展史，台灣的政治環境、公民參與、公民意識都不斷在每次選舉中更提升，不論國民黨、民進黨，都會把選舉罷免結果稱為人民勝利，我們都對民主有信心。