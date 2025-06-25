避答是否參與北約共同防禦　川普：看你怎麼定義條約

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普24日飛抵荷蘭海牙（The Hague），準備出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，這是他1月重返白宮後首度以總統身分與盟國領袖同台。然而，就在啟程前接受媒體提問時，他對北約核心防衛條款的態度再度引發外界關注。

根據《美聯社》報導，當被問到是否仍堅守北約第五條（Article 5），即任一成員國遭攻擊視同全體遭襲的集體防禦原則時，川普（Donald Trump）語帶保留地說，「那要看你怎麼定義。第五條有很多種解釋方式。」但他強調，「我承諾要當他們的朋友……我和很多領袖都成了朋友，我願意幫助他們。」

川普隨後在空軍一號上再次被追問時表示，他「承諾拯救生命，也致力於保護生命與安全」，但並未正面確認是否會啟動集體防衛機制。他補充，等到了荷蘭後「會給出一個明確定義」。

儘管川普發言曖昧，北約新任秘書長呂特（Mark Rutte）仍對外強調，他對美國對北約的承諾毫不懷疑，並透露此次峰會可能會有成員國簽署新的國防支出目標。

川普政府近來強力施壓盟國提高軍費，他主張北約成員國的國防預算應從現行佔GDP的2%進一步提升至5%，並稱「這將讓我們擁有一個更堅實的和平」。但他也明言，美國不會照辦。

「我們不該出跟他們一樣多的錢，因為他們在歐洲，很多預算都花在修橋鋪路，好讓重型設備能通行。可我們在那裡根本沒有任何橋、也沒有路。」川普說道，「我們的處境不一樣，但我們會和他們站在一起。」

此次北約峰會也在中東戰火升溫的背景下登場。川普日前下令轟炸伊朗三處鈾濃縮設施後，突如其來地宣布以色列與伊朗達成「全面且徹底停火」，但幾小時後又表示雙方違反協議，使得原先聚焦軍費議題的會議氣氛轉趨複雜。

儘管呂特對此未多著墨，但22日已有數百名抗議者湧入海牙，表達對戰爭與軍事擴張的憂慮。