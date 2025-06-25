川普態度大轉彎！喊話中國「可繼續買伊朗石油」　油價一度崩逾5%

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普24日在其自創社群平台「Truth Social」發文宣布，中國現在可以繼續從伊朗購買石油，並表示「希望他們也會從美國購買大量石油」，引發全球油市震盪。這一表態與川普政府過去對伊朗祭出「極限施壓」政策大相逕庭，也被外界解讀為華府外交策略出現調整，有意藉此穩定中東局勢。

在川普任內，美國曾對伊朗石油貿易實施嚴厲制裁，並多次懲罰中國煉油廠與港口商，以阻斷伊朗出口命脈。然而伊朗出口石油中，約9成最終仍流入中國市場，並透過第三國如馬來西亞、印度、阿聯酋等地的公司規避制裁。分析公司Kpler指出，中國4月每日自伊朗進口約130萬桶石油，雖低於3月高點，但仍是德黑蘭的重要買家。

川普此番態度轉變，也與近日促成以色列與伊朗宣布停火的外交進展密切相關。市場解讀川普的發言為美方有意緩和對伊朗的制裁力道，藉此支持脆弱的停火協議。受消息影響，國際油價24日一度暴跌超過5%，布蘭特原油與西德州原油期貨價格雙雙大幅回落，投資人湧現獲利了結與風險重定價情緒。

不過，分析人士指出，儘管停火暫時生效，區域安全風險仍存在。先前以色列轟炸伊朗核設施、伊朗報復襲擊美軍基地，使荷莫茲海峽一度傳出關閉可能，進一步推升油價。不過該提案仍需伊朗國安會核可，且目前巴克萊分析師評估「全面封鎖」屬尾部風險。IEA也強調全球仍有12億桶緊急原油儲備，足以應對短期供應中斷。

整體而言，隨著美方立場趨於溫和、外交降溫奏效，加上OPEC+逐步調整產量與備用產能，市場對以伊衝突全面升級的疑慮減緩。儘管地緣風險依然存在，但短期內能源價格壓力可望舒緩，有助降低全球通膨壓力，也為股市等風險資產提供喘息空間。