川普阻以色列轟炸伊朗　美國務院：停火進展順利

▲美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普於美東時間23日傍晚在社群平台上宣布，伊朗與以色列已達成停火共識。然而，兩國直到24日上午都未正式確認停火協議，且交火情況並未完全停止。美國國務院則於24日重申川普的言論，並表示目前局勢似乎有所緩和，但也強調停火討論仍處於脆弱階段。

川普於23日傍晚6時發布貼文，表示伊朗與以色列已同意停火，然而兩國並未立即回應此消息，交火情況也未完全中斷。隔日清晨7時，川普在另一則貼文中向以色列發出警告，要求其遵守停火協議，避免轟炸伊朗。約在7時28分，川普進一步聲明停火已正式生效，並表示以色列不會攻擊伊朗。

24日上午，川普再次發布貼文指出，以色列與伊朗都希望結束戰爭，並自豪地表示能夠摧毀伊朗的核設施後促成停火是他的榮幸。

針對川普的言論，美國國務院於24日召開記者會，發言人布魯斯（Tammy Bruce）引述川普的貼文，稱川普是一位信守承諾的和平使者。布魯斯表示，雖然停火的討論仍然非常脆弱，但目前情勢看來進展順利，中東地區的衝突有明顯減少。她也指出，川普始終相信透過外交手段能有效終止戰爭。