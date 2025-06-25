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「有懂我的點！」網紅力薦中華電信5G方案　打造「滑順」數位生活！

▲▼中華電信,5G購機,KOL。（圖／取自影片）

▲網紅紛紛升級中華電信推出的「精采5G購機／贈點方案」。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

暑假即將到來，行程不是出國旅遊、參加社團，就是和朋友在線上玩遊戲、語音連線、追劇開轟趴！這時候最怕的就是網速不給力，訊號一下掉、畫面一下卡，不只被朋友笑，還會瞬間出戲。最近就有不少網紅搶先開箱「數位生活升級密技」，一致推薦中華電信的「精采5G購機／贈點方案」，從動漫迷、科技控到運動網紅都點名「就是中華電信5G，讓我看影片、追劇、打視訊到哪都滑順」，網友們看完紛紛留言：「這不辦不行欸！卡到爆真的會生氣」、「有夠懂我的痛點」、「下載速度飆1000mbps是什麼神速」！

遊戲體驗、觀賽追劇　5G網速絲滑不卡頓

▲▼中華電信,5G購機,KOL。（圖／取自影片）

▲人氣動漫迷「慢慢」，以經典動漫《葬送的芙莉蓮》方式呈現追劇族的日常困擾。

人氣動漫迷「慢慢」就以經典動漫《葬送的芙莉蓮》方式呈現追劇族的日常困擾，芙莉蓮大人看劇看到卡畫面、殘影連連，被徒弟Ferm忍吐槽：「你的畫面在被黃金鎮魂曲攻擊嗎？」還活在撥接時代的芙莉蓮大人直到徒弟Ferm幫她升級中華電信精采5G方案，才終於體驗「畫面順到發亮」的爽感！芙莉蓮大人驚呼「這是什麼新魔法」！現在下載高畫質影片完全不會卡頓，因為升級成影音最穩的中華電信，讓動漫迷們心有戚戚焉，紛紛表示「追番就靠中華電信了！」而且現在5G指定方案及機型可現折最高2,500元，若是贈點指定方案，Hami Point最高回饋15,000點，可至Hami Go商城點數折換更超值，萬款商品、超商購物金輕鬆換！

▲▼中華電信,5G購機,KOL。（圖／取自影片）

▲「棒球女孩LOLO」也推薦精采5G購機、贈點方案。

運動KOL「棒球女孩LOLO」也推薦：「我在球場人多的時候，用中華電信還能即時上傳影片、傳照片給朋友！」她強調自己最在意的就是網速快、影音穩、語音不中斷，不論打遊戲、看賽事或即時直播，中華電信5G都撐得住，完全不怕人潮干擾，「申辦精采5G購機／贈點方案，不只手機不卡，還能最高送15,000點Hami Point，加碼實在太有感」！

5G順、穩、快　「網速實測，係金ㄟ！」

▲▼中華電信,5G購機,KOL。（圖／取自影片）

▲KOL「Edward」用生活小劇場實測高速網路的魅力。

理工系KOL「Edward」則用生活小劇場實測高速網路的魅力，當太太在車上用手機聽音樂斷斷續續、忍不住發火時，他輕鬆遞上自己的手機：「我用中華電信5G啦！」從移動車上追劇不卡，換成下載模式一部電影10秒下載完成，到視訊連線首爾順暢到連表情都清晰呈現，他還不忘補充「我特地在生活圈附近做過實測，下載都能達1000Mbps以上，5G真的不是喊假的！」實測證明，榮獲5G大滿貫的中華電信，在速度、涵蓋與影音穩定度都表現亮眼。

▲▼中華電信,5G購機,KOL。（圖／取自影片）

▲KOL「Edward」做過speed test，下載都能達1000Mbps以上。

看準暑期上網年輕族群　多重優惠齊發！

隨著暑假到來，宅在家追劇、線上學習、直播互動或觀看運動賽事成為日常，穩定又高速的5G網路也成了必備條件，中華電信精采5G購機／贈點方案優惠多元、回饋豐厚，不少網紅實測後紛紛升級搶先體驗，強力推薦行動客戶申辦中華電信獨家Hami Video電視運動館或影劇館+與Netflix高級版的超優惠合購方案，首年每月最低只要460元，從影劇、動畫到運動賽事通通一網打盡，影音娛樂全面升級。此外，不少學生、上班族在家使用公共Wi-Fi追劇、打遊戲或視訊開會，卻常忽略網路資安風險，一不小心就可能被釣魚連結或惡意軟體入侵，同時新申辦行動資安指定方案，再送超商即享券50元、搭配Hami書城享7-ELEVEN現金抵用券250元，誠意滿滿、好康連發，難怪成為網友口中的「暑假數位生活神方案」。

▲▼中華電信,5G購機,KOL。（圖／取自影片）

▲精采5G購機方案月繳999元（含）以上指定機型，享iPhone最高現折2,500元優惠。

這個暑假想省又想順，手機該升級了！中華電信推出的「精采5G購機／贈點方案」訊號滿格，回饋還超有感，即日起至7月15日止，精采5G購機方案月繳999元（含）以上指定機型，享iPhone最高現折2,500元優惠、Android最高折2,000元優惠，或選擇贈點方案，最高送Hami Point最高15,000點（1點等於1元）超實用回饋，不論是影音控、遊戲派還是視訊達人，升級新機或體驗高速5G網路，都能同步享受回饋，想擁有更順的視訊、更快的下載、更穩的生活，現在就是最佳入手時機！快去搶好康►https://cht.tw/x/8e2rb

貼心叮嚀：受限於無線傳輸特性，行動通信網路實際連線速率會因使用地點之地形、地上物遮蔽情形、使用之終端設備、使用人數、距離基地台遠近或其他環境等因素影響，而有所差異。

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