　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

KOL大讚優惠超值！中華電信生活節優惠衝一波　不只追劇用、看賽事、旅遊順又省

▲▼中華電信生活節,KOL,優惠。（圖／取自網紅社群）

▲多位網紅在社群分享他們有聲有色生活的秘訣。（圖／KOL提供，下同）

生活中心／綜合報導

漫長暑假玩社團、逛展覽、出國旅遊活動多，在家的時候再追個劇、打手遊、看運動賽事過得多采多姿超盡興，一場接著一場移動時網路速度更是關鍵，看得更嗨的時候突然龜速最令人抓狂，近期多位網紅在社群分享他們有聲有色生活的秘訣，不約而同提到《中華電信生活節》期間限定的多項優惠活動讓他們的暑假娛樂更加豐富，更分享他們各自最喜歡的優惠方案，無論你是追劇達人、運動迷，還是旅遊愛好者，都能找到適合自己的省荷包方案！

▲▼中華電信生活節,KOL,優惠。（圖／取自網紅社群）

▲《我是薇薇薇薇是我》大推《中華電信生活節》的5G方案很划算。

人氣部落客《我是薇薇薇薇是我》經常在社群分享讓生活提升的法寶，身為網路重度使用者最怕沒網路或是收訊不良，她說「有好的通訊業者非常重要！像我其實就是中華電信的死忠用戶，5G方案使用下來，不管是網速還是收訊都很好，偏遠地區也都會有訊號，不愧是涵蓋率最高！」《中華電信生活節》的5G方案很划算，老朋友、新朋友通通有禮，最多送到3,500點Hami Point！《我是薇薇薇薇是我》也是一直使用Hami Video追劇的忠實粉絲，會在上面看各國的戲劇、動漫甚至是國際的運動比賽（包含7/27在法國巴黎開打的賽事）都可以在Hami Video平台上觀賞，這次5G和光世代的指定方案還送Hami Video電視館12個月免費看，簡直是追劇族的福音！

▲▼中華電信生活節,KOL,優惠。（圖／取自網紅社群）

▲《中華電信生活節》推出日韓超值型、美加超值、海量型等國際漫遊優惠方案。

中華電信不只在國內很好用，《我是薇薇薇薇是我》還分享她之前去香港時使用了中華電信的國際漫遊方案，她說「購買方法非常簡單，網站的方案介紹也非常清晰明瞭，只要5分鐘左右就可以開通國際漫遊！也可以提前於出發前90天內預約，是她出國旅遊的好幫手，這次《中華電信生活節》推出日韓超值型、美加超值、海量型等國際漫遊優惠方案，加碼抽Hami Point 6,666點，最近要出國的人可以省更多！

▲▼中華電信生活節,KOL,優惠。（圖／取自網紅社群）

▲《我是放空太太》分享她提高工作效率的方法。

經常在家工作的網紅《我是放空太太》，分享她提高工作效率的方法，趁著《中華電信生活節》從4G升級成5G，她笑說「網速之快、修圖剪輯都飛快、不知不覺進入沈浸式工作狀態」，她推薦大家升級5Ｇ後的世界完全不一樣，而且這次4G、5G、光世代網路也有滿滿優惠，網路新申請速在必行3.0方案，最多送4,400點Hami Point！「我個人最推薦HiNet光世代，不只頻寬大，還能滿足各種家庭娛樂需求。最重要的是，連線品質有保障，看影片、打遊戲都～流暢絲滑」！

▲▼中華電信生活節,KOL,優惠。（圖／取自網紅社群）

▲網紅《GT》特別呼籲有攜碼或續約需求的朋友，別錯過《中華電信生活節》。

炙手可熱的《中華電信生活節》再度引爆話題！知名網紅《GT》和《Jason ＆廖廖》也在社群平台上分享了這波超狂優惠，讓粉絲們都驚呼連連！《GT 》看完中華電信生活節優惠透露：「中華電信這次太慷慨了！不只有超過15萬個獎項等你來抽，全業務還推出加碼優惠。」他特別呼籲有攜碼或續約需求的朋友：「別錯過這次機會！」《GT》更透露自己的參與策略「我打算趁這次活動將家裡的光世代、Hami Video等方案全部續約，就是為了增加中獎機會」，《Jason＆廖廖》也大讚「中華電信網路門市這次的優惠真的是多到讓人下巴掉下來，最大獎可是價值20萬元的法國豪華雙人遊呢」！

▲▼中華電信生活節,KOL,優惠。（圖／取自網紅社群）

▲《Jason ＆廖廖》大讚《中華電信生活節》的優惠真的是多到讓人下巴掉下來！

資深會員的網紅們紛紛趁每年僅此一檔的《中華電信生活節》續約或新申請，就是因為《中華電信生活節》這次優惠太誘人了！適逢品牌周年慶，中華電信網路門市推出行動、寬頻、影視、國際漫遊、預付卡、加值服務等各式服務全都有超值優惠，可以用最划算的價格享受到優質服務，像是網路門市新申請5G月繳599元一次到手方案，可享最高加碼送Hami Point 3,500點(1點=1元)的優惠，以及新申請HiNet光世代速在必行，最高加碼送4,400點及Hami Video電視館12個月免費看(市價$2,016)，光是送的優惠換算成台幣就高達六千元，還可加碼抽全球限量的《2024法國巴黎賽事托特包》。

而且今年適逢中華電信完整轉播2024法國巴黎運動賽事，用Hami Video電視館看賽事轉播，每月最低只要70元起，網路申請再送Hami Point，早辦早享受！6/27~7/26期間網路門市再獨家加碼大獎，申請5G／光世代／MOD／Hami Video指定方案有機會抽中價值20萬元《法國豪華雙人遊》，上網登錄再抽《2024賽事版》可口可樂®乙箱（共1,000名），不限業務像是國際漫遊／預付卡／加值服務也可抽《法國賽事主題週邊》等好禮；7/15~7/26快閃期間新申請5G指定方案不僅最高現賺3,500點Hami Point，再加碼抽中獎率超高的「三星智慧手環fit3」(市價$2,680)，快閃期間老客戶續約5G贈點方案搭配Hami Video電視館，限時加碼最高送Hami Point 350點，趕快上中華電信網路門市一探究竟，年度最狂優惠只到7/26，錯過要再等一年喔！快去搶好康https://cht.tw/x/6jogx

ET快訊
錄實境出海撿到「龍涎香」！KID一看傻了：市值破千萬都有可能
澎恰恰飛大陸賺錢！　2.4億債務剩一半
快訊／中環賣315張台積電　獲利1624萬元
快訊／川普遇暗殺濺血！妻發聲明
快訊／國道嚴重車禍！2人命危8傷　車門噴滿血
快訊／庭訊2小時結束　黃子佼手握水瓶快步離去
快訊／大雨狂炸台南！路樹倒塌...排水孔變噴泉
三重毒蟲撞死警　騎樓男命大逃劫瞬間曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

錯過再等4年！《中華電信生活節》大手筆力挺中華隊　加碼送法國豪華雙人遊

全家最新7大甜品來了！必吃午茉綠脆皮泡芙、Kitkat巧克力冰沙

KOL大讚優惠超值！中華電信生活節優惠衝一波　不只追劇用、看賽事、旅遊順又省

【廣編】Mateas手搖鮮奶茶！Dr.Milker極鮮乳與斯里蘭卡茶葉　頂級品飲體驗

秦老闆辦拍賣會「典藏薈萃名錶專場」　獨家割愛百達翡麗金鷹300萬起掀熱議

每月省下9億分鐘！叫foodpanda送「省時」最有感　加碼優惠快收

foodpanda遭併購「外送員人力流失」　業者祭2措施搶人

東森直播電商Channel 5　邀馬來西亞直播天后「彩虹姐姐」7／17來台開播

【廣編】夏季旅展旅行社下殺優惠拼買氣　海內外精選遊程通通有

【廣編】Global Mall祭三大暑假超值攻略　消費滿額享最高6%回饋

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

全家最新7大甜品來了！必吃午茉綠脆皮泡芙、Kitkat巧克力冰沙

KOL大讚優惠超值！中華電信生活節優惠衝一波　不只追劇用、看賽事、旅遊順又省

【廣編】Mateas手搖鮮奶茶！Dr.Milker極鮮乳與斯里蘭卡茶葉　頂級品飲體驗

秦老闆辦拍賣會「典藏薈萃名錶專場」　獨家割愛百達翡麗金鷹300萬起掀熱議

每月省下9億分鐘！叫foodpanda送「省時」最有感　加碼優惠快收

foodpanda遭併購「外送員人力流失」　業者祭2措施搶人

東森直播電商Channel 5　邀馬來西亞直播天后「彩虹姐姐」7／17來台開播

【廣編】夏季旅展旅行社下殺優惠拼買氣　海內外精選遊程通通有

【廣編】Global Mall祭三大暑假超值攻略　消費滿額享最高6%回饋

【廣編】奇哥50 ALL THE BEST時刻初心、堅持最好　續寫溫暖新篇章

紓解公車駕駛不足！觀音區「桃小巴」7／16搶先通車

核三延役有2大前提　鄭麗君：核安確保、解決核廢料問題

財政部：他益信託房地符合5條件　「可視自住」適用優惠稅率

關警分局長、議員、鎮長「攔詐總動員」　戳破愛情泡泡阻詐

「2024雲警青春羽飛揚」聯誼賽　點燃200青少年運動熱情

設局約砲動私刑！悍女疑被拍性愛片　他開心赴約慘遭2煞狠K

電線疏於保養釀火災　電器要定期檢查

獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

台新藥8月上旬掛牌上市　台灣首家「眼科新藥」取得美國藥證

移動公益！和泰集團捐贈桃園1000趟yoxi接駁服務

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

消費熱門新聞

麥當勞本周爽吃最新「6大優惠券」

必勝客13吋大比薩下殺半價只有今天

漢堡王7月限定「免費送堡」只有2天

美國大廠熱銷6效行動力精華飲！知名賣場限時現折260元

拿鐵買1送1、霜淇淋買2送2！超商消暑優惠懶人包

達美樂指定披薩半價吃只有7天

台灣麥當勞要賣「珍奶冰炫風」了

頂呱呱「1斤雞」限時4天快閃回歸

7-11「統一布丁霜淇淋」今回歸！加碼送焦糖淋醬

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

foodpanda遭併購「外送員人力流失」　業者祭2措施搶人

有焗烤奶油蝦仁通心粉！7-11「4大經典美味」回歸

全家現做茶1分鐘製成！新品「好喝奶茶」直逼霸主

南台灣熱爆還是要吃鍋！

更多熱門

相關新聞

星巴克送小熊布章隨機送走盒玩風

星巴克送小熊布章隨機送走盒玩風

星巴克本周一難得不推好友優惠衝人氣，取而代之的以贈送「Bearista小熊布章」方案上陣，從7／15起消費者至門市點特大杯飲品，即可獲得Bearista飲料布章，共有8款姿態可愛的小熊相當討喜，以隨機的方式贈送，就有如在抽盒玩一般，是買一送一優惠之外的新嘗試，也反應現在台灣零售市場面臨「沒優惠就不消費」的普遍情況。

高雄動保處首創「數位寵物卡」

高雄動保處首創「數位寵物卡」

觀光+旅宿攜手救經濟　花蓮200業者加碼優惠

觀光+旅宿攜手救經濟　花蓮200業者加碼優惠

縱谷部落食樂園早鳥優惠　 7 ／11療癒開賣

縱谷部落食樂園早鳥優惠　 7 ／11療癒開賣

台灣福特Focus超值專案74.9萬起

台灣福特Focus超值專案74.9萬起

關鍵字：

中華電信生活節KOL優惠

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

29歲女國道跳車遭撞死　肇事駕駛曝車速95km

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面