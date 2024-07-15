KOL大讚優惠超值！中華電信生活節優惠衝一波　不只追劇用、看賽事、旅遊順又省

▲多位網紅在社群分享他們有聲有色生活的秘訣。（圖／KOL提供，下同）

生活中心／綜合報導

漫長暑假玩社團、逛展覽、出國旅遊活動多，在家的時候再追個劇、打手遊、看運動賽事過得多采多姿超盡興，一場接著一場移動時網路速度更是關鍵，看得更嗨的時候突然龜速最令人抓狂，近期多位網紅在社群分享他們有聲有色生活的秘訣，不約而同提到《中華電信生活節》期間限定的多項優惠活動讓他們的暑假娛樂更加豐富，更分享他們各自最喜歡的優惠方案，無論你是追劇達人、運動迷，還是旅遊愛好者，都能找到適合自己的省荷包方案！

▲《我是薇薇薇薇是我》大推《中華電信生活節》的5G方案很划算。

人氣部落客《我是薇薇薇薇是我》經常在社群分享讓生活提升的法寶，身為網路重度使用者最怕沒網路或是收訊不良，她說「有好的通訊業者非常重要！像我其實就是中華電信的死忠用戶，5G方案使用下來，不管是網速還是收訊都很好，偏遠地區也都會有訊號，不愧是涵蓋率最高！」《中華電信生活節》的5G方案很划算，老朋友、新朋友通通有禮，最多送到3,500點Hami Point！《我是薇薇薇薇是我》也是一直使用Hami Video追劇的忠實粉絲，會在上面看各國的戲劇、動漫甚至是國際的運動比賽（包含7/27在法國巴黎開打的賽事）都可以在Hami Video平台上觀賞，這次5G和光世代的指定方案還送Hami Video電視館12個月免費看，簡直是追劇族的福音！

▲《中華電信生活節》推出日韓超值型、美加超值、海量型等國際漫遊優惠方案。

中華電信不只在國內很好用，《我是薇薇薇薇是我》還分享她之前去香港時使用了中華電信的國際漫遊方案，她說「購買方法非常簡單，網站的方案介紹也非常清晰明瞭，只要5分鐘左右就可以開通國際漫遊！也可以提前於出發前90天內預約，是她出國旅遊的好幫手，這次《中華電信生活節》推出日韓超值型、美加超值、海量型等國際漫遊優惠方案，加碼抽Hami Point 6,666點，最近要出國的人可以省更多！

▲《我是放空太太》分享她提高工作效率的方法。

經常在家工作的網紅《我是放空太太》，分享她提高工作效率的方法，趁著《中華電信生活節》從4G升級成5G，她笑說「網速之快、修圖剪輯都飛快、不知不覺進入沈浸式工作狀態」，她推薦大家升級5Ｇ後的世界完全不一樣，而且這次4G、5G、光世代網路也有滿滿優惠，網路新申請速在必行3.0方案，最多送4,400點Hami Point！「我個人最推薦HiNet光世代，不只頻寬大，還能滿足各種家庭娛樂需求。最重要的是，連線品質有保障，看影片、打遊戲都～流暢絲滑」！

▲網紅《GT》特別呼籲有攜碼或續約需求的朋友，別錯過《中華電信生活節》。

炙手可熱的《中華電信生活節》再度引爆話題！知名網紅《GT》和《Jason ＆廖廖》也在社群平台上分享了這波超狂優惠，讓粉絲們都驚呼連連！《GT 》看完中華電信生活節優惠透露：「中華電信這次太慷慨了！不只有超過15萬個獎項等你來抽，全業務還推出加碼優惠。」他特別呼籲有攜碼或續約需求的朋友：「別錯過這次機會！」《GT》更透露自己的參與策略「我打算趁這次活動將家裡的光世代、Hami Video等方案全部續約，就是為了增加中獎機會」，《Jason＆廖廖》也大讚「中華電信網路門市這次的優惠真的是多到讓人下巴掉下來，最大獎可是價值20萬元的法國豪華雙人遊呢」！

▲《Jason ＆廖廖》大讚《中華電信生活節》的優惠真的是多到讓人下巴掉下來！

資深會員的網紅們紛紛趁每年僅此一檔的《中華電信生活節》續約或新申請，就是因為《中華電信生活節》這次優惠太誘人了！適逢品牌周年慶，中華電信網路門市推出行動、寬頻、影視、國際漫遊、預付卡、加值服務等各式服務全都有超值優惠，可以用最划算的價格享受到優質服務，像是網路門市新申請5G月繳599元一次到手方案，可享最高加碼送Hami Point 3,500點(1點=1元)的優惠，以及新申請HiNet光世代速在必行，最高加碼送4,400點及Hami Video電視館12個月免費看(市價$2,016)，光是送的優惠換算成台幣就高達六千元，還可加碼抽全球限量的《2024法國巴黎賽事托特包》。

而且今年適逢中華電信完整轉播2024法國巴黎運動賽事，用Hami Video電視館看賽事轉播，每月最低只要70元起，網路申請再送Hami Point，早辦早享受！6/27~7/26期間網路門市再獨家加碼大獎，申請5G／光世代／MOD／Hami Video指定方案有機會抽中價值20萬元《法國豪華雙人遊》，上網登錄再抽《2024賽事版》可口可樂®乙箱（共1,000名），不限業務像是國際漫遊／預付卡／加值服務也可抽《法國賽事主題週邊》等好禮；7/15~7/26快閃期間新申請5G指定方案不僅最高現賺3,500點Hami Point，再加碼抽中獎率超高的「三星智慧手環fit3」(市價$2,680)，快閃期間老客戶續約5G贈點方案搭配Hami Video電視館，限時加碼最高送Hami Point 350點，趕快上中華電信網路門市一探究竟，年度最狂優惠只到7/26，錯過要再等一年喔！快去搶好康► https://cht.tw/x/6jogx