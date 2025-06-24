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嘉義清香烏龍茶製茶冠軍出爐！　番路鄉李柏蒼奪冠

▲▼ 清香烏龍茶製茶技術競賽成績揭曉，將擇優代表參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 清香烏龍茶製茶技術競賽成績揭曉，將擇優代表參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大阿里山茶區清香烏龍茶（半球型包種茶）製茶技術競賽成績今24日由縣長翁章梁、番路鄉農會理事長黃瓊賢等人揭曉，番路鄉李柏蒼奪得冠軍獎，其弟弟李柏儀也拿下季軍獎，翁縣長一一頒獎表揚，並將擇優代表，參加9月份茶改場全國部分發酵茶製茶技術競賽。

▲▼ 清香烏龍茶製茶技術競賽成績揭曉，將擇優代表參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

製茶技術競賽從日光萎凋、室內萎凋、攪拌、炒菁、初揉、初乾、手工整形、手工團揉、成品乾燥等工序，過程採傳統純手工製作，選手取得茶菁時要先行判斷品質，再依製茶時的氣候狀況，自行斟酌每個步驟的時間和程度，需要專注、不眠不休地關注茶菁到茶乾的變化。

▲▼ 清香烏龍茶製茶技術競賽成績揭曉，將擇優代表參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

評審評鑑茶乾外觀（20%）、水色（20%）及香味（60%），好的茶乾外觀應為均勻半球形，乾燥適度，無焦狀或茶葉碎屑，色澤鮮豔墨綠帶光澤，湯色蜜黃鮮豔、澄清明亮，香氣清香撲鼻、飄而不膩，滋味圓滑新鮮無異味，入口生津富活性，落喉甘滑韻味強。

▲▼ 清香烏龍茶製茶技術競賽成績揭曉，將擇優代表參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

茶及飲料作物改良場南部分場副研究員楊小瑩表示，今年茶菁品質佳，兩天比賽過程中白天天氣都很好，僅第一天晚上下了一場小雨，考驗的就是選手們能否做足各製程裡的細節，冠軍茶樣做足日光萎凋及發酵，外觀勻整，茶湯滋味具清甜、甘甜、甘醇等特色，充分展現高超技術。

「從樹葉變茶葉，沒有製茶師的努力不可能成真！」翁章梁說，阿里山高山茶的好，除了緯度、海拔等氣候環境的孕育，茶園管理、製茶技術及泡茶技術都是重要的環節，有3成便在於製茶師需要去感受氣候環境、茶菁品質，調整每個步驟的時間和程度，是一件細緻、專注的工作，也因為他們的專業，才讓阿里山高山茶產業不斷傳承，越做越好。

得獎名單：
冠軍1名－番路鄉李柏蒼
亞軍3名－竹崎鄉洪梓晉、阿里山鄉伍永盛、梅山鄉陳乙安
季軍6名－番路鄉李柏儀、竹崎鄉葉信佑、梅山鄉鍾明志、番路鄉王煒曜、竹崎鄉陳建勳、竹崎鄉郭紋廷

 
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