喉嚨痛看診沒開藥！嘉義婦崩潰踹門20分鐘　怒喊「醫生出來」

▲大林慈濟醫院 。（圖／翻攝GoogleMaps）

文／中央社

廖姓婦人被控去年2月間至大林慈濟醫院看診，因不滿醫師未開立藥物，要求取消繳費批價單遭拒，進而在診間外大吵大鬧，延誤其他人看診，嘉檢偵結，依違反醫療法起訴。

根據嘉義地檢署起訴書，廖婦因喉嚨不舒服，於去年2月5日上午至大林慈濟醫院看診，醫師診斷後，廖婦在診間外等候準備領取藥物及批價單據，護理師後來告知醫師未開立藥物，廖婦則要求醫師取消繳費批價單遭拒絕，當下情緒失控，護理師惟恐廖婦闖入診間引發危險，立即將診間門上鎖。

嘉檢表示，無法進入診間的廖婦，發現醫師不出面回覆取消繳費批價單的要求，則用手轉動診間門把，且以手拍、腳踢診間門，並在門外大喊「開門啦！醫生出來啦！」等語，廖婦大吵大鬧約20分鐘，迫使醫師停止看診。

因廖婦行為已妨害醫師執行醫療業務，事後，醫師則至嘉義縣民雄分局對廖婦提告，警方傳喚廖婦到案說明後，依法函送法辦。

嘉檢說，廖婦在診間外大吵大鬧時，經醫療人員多次提醒其行為已干擾看診，廖婦仍執意進行吵鬧行為，時間持續約20分鐘，因而延誤其他病患的看診；廖婦作為已違反醫療法對於醫事人員以脅迫及其他非法的方法妨害其執行醫療業務罪。