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嘉義90歲婦失蹤！警祈求佛祖保佑「35hrs後尋獲」　昏迷倒草叢

▲▼ 嘉義90歲老婦獨自外出失蹤，員警在35小時後於八掌溪旁草叢找到人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義90歲老婦獨自外出失蹤，員警在35小時後於八掌溪旁草叢找到人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市東區一名蔡姓婆婆已高齡90歲，有失智傾向，日前卻獨自外出後失蹤，家屬擔心不已報警處理，最後所長獨自騎車外出搜索時，終於在距離住家5公里外、沿八掌溪的草叢旁，發現昏迷的蔡婦，所幸經及時送醫搶救後，已無大礙。

警方說明，家屬報案指稱，蔡姓婆婆在22日凌晨4時許獨自出門不知去向，眾人在附近找了許久未果，尤其婆婆有失智傾向，十分擔心其安危，故報警求助，經員警調閱監視器後，發現蔡婦徒步至嘉義縣中埔鄉後即不知去向。

中埔分局義仁聯合所獲報後，旋即由義仁所長陳宏甲及頂六所長黃煌昆率領員警兵分多路協尋，並調閱沿途相關監視器，研判蔡嫗可能在嘉義縣中埔鄉八掌溪堤防道路，惟歷經數小時搜尋，仍然未能發現。

▲▼ 嘉義90歲老婦獨自外出失蹤，員警在35小時後於八掌溪旁草叢找到人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃所長深知蔡婦高齡90歲，連日炎熱天氣下，若再找不到人恐有生命危險，即在心中祈求佛祖保佑，讓員警能順利搜救，即獨自騎車沿八掌溪顛簸道路搜尋，終於在23日傍晚5時許，發現蔡婦昏迷倒臥在草叢裏，且嚴重脫水及多處擦挫傷，且身上還有許多蒼蠅佔據，員警即時予以補充水分，以棉被包裹抬出後，由救護車送醫急救。

所幸處理及時，醫院告知若再慢一點，恐發生憾事，家屬得知在鬼門關前救回，感激不已。中埔分局呼籲，民眾家中有失智或罹有疾病之長者，建議在其身上衣物標示聯絡電話或裝置定位追蹤設備，倘若走失時應立即報警協尋，避免發生意外；另如有失智或身心障礙民眾，家屬可向在地鄉鎮市公所（村里辦公處）提出申請或於網站線上申請預防走失服務之溫馨手鍊，亦可自願由警方協助指紋建檔，以供日後辨識、協助返家。

▲▼ 嘉義90歲老婦獨自外出失蹤，員警在35小時後於八掌溪旁草叢找到人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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