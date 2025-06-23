韓女星遊澎湖遭罵！縣長盼再來「招待觀光」　喊話老闆：禮貌接待

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

南韓女歌手尹到怡近日到澎湖旅遊時，進了一間知名海鮮餐廳用餐，遭到老闆以輕佻語氣抱怨，尹到怡坦言，這是她多年來在台灣最不愉快的一次經驗。對此，澎湖縣長陳光復指出，尹到怡願意再到澎湖的話，會請她吃生蠔招待到離島七美望安參觀，也說業者既然接客了，表示還是有在營業，所以可以比較有禮貌的來接待。

▲韓女星遊澎湖被羞辱，縣長道歉希望再給一次機會。（圖／記者陳洋翻攝）

陳光復表示，澎湖鄉親絕大多數都是非常好客，一年上百萬的觀光客，不只美食，一般的待人接物也相當的客氣，當然沒辦法說百分之百每一位都這樣，少數有時候情緒上或是有什麼情況，說話比較沒禮貌，希望有機會尹到怡能再到澎湖，可以有專人招待她到南方離島旅遊，參觀澎湖更多的美食美景，對比較沒禮貌的鄉親希望能夠包容，如果尹到怡願意再來，會請她吃吃生蠔，招待到離島七美望安參觀一下。

▲老闆說尹到怡她們沒有事先聯絡，已經收店了還來。（圖／記者陳洋翻攝）

陳光復指出，尹到怡當天是計程車司機載他去，應該是業者平常的營業時間，可能還是有彈性，是不知道業者的營業時間是不是結束了，一般做生意如果打烊了，可以有禮貌的跟對方說已經休息，請明天再來，「你既然要做生意，如果要點菜或什麼，表示你還是有在營業嘛，所以可以比較有禮貌的來接待」。

陳光復說，是希望鄉親做生意都客客氣氣以客為尊，待客之道基本的禮貌禮儀，有更多的交流溝通，做一個確實是觀光勝地，親切的地方。