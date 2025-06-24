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7-11推HERSHEY'S聯名甜點冰沙　萊爾富咖啡加入綿密芋泥

▲▼0624超商。（圖／業者提供）

▲萊爾富與手搖品牌「清原」推出一系列芋頭口味的聯名限定商品。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

超商業者7-ELEVEN宣布自6月25日起推出全新特選咖啡系列，並同步推HERSHEY'S聯名系列新品，包含烘焙、甜點、飲品、冰沙等超過10款。萊爾富則與手搖品牌「清原」推出一系列芋頭口味的聯名限定商品，除了Hi café芋頭系列飲品，還有超過10款限定甜點冰品、鹹點與麵包，全面攻佔消費者的味蕾。

7-ELEVEN宣布，自6月25日起推出全新特選咖啡系列，主打特採高原極選咖啡豆，以衣索比亞、坦尚尼亞非洲高海拔產區豆種，搭配知名哥倫比亞產區咖啡豆，再依最適焙度黃金烘焙法，打造細緻多層次且富有甘栗、核桃、楓糖香氣優質咖啡。

歡慶全新特選咖啡系列上市，6月25日至7月8日全台門市推出任選2杯99元優惠；線上「OPENPOINT行動隨時取」也於6月25日至6月30日祭出限時6天任選2杯99元活動（每日限量2.5萬組）。

▲▼0624超商。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN再次攜手美國巧克力領導品牌HERSHEY'S好時獨家聯名。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也再次攜手美國巧克力領導品牌HERSHEY'S好時獨家聯名，開發多樣性可可話題商品，包含烘焙、甜點、飲品、冰沙等多達逾10款，並於6月25日起至7月8日配合世界巧克力日活動，購買指定商品第2件省10元。

7-ELEVEN表示，越來越多消費者能接受苦甜系風味可可食飲，今年推出更多新品，包含「好時摩卡咖啡風味奶酪」、「好時巧克力派」及「昂舒巴黎好時巧克力雙餡泡芙」等甜點；同時自有夾心麵包品牌「愛餡大亨」也推出全新商品「可可雙餡軟法」，另有「巧克力牛奶棒」、「可可雙餡鬆餅」等烘焙新品。

▲▼0624超商。（圖／業者提供）

▲越來越多消費者能接受苦甜系風味可可食飲，因此業者今年推出更多新品。（圖／業者提供）

萊爾富則宣布與手搖品牌「清原」推出一系列芋頭口味的聯名限定商品，除了Hi café芋頭系列飲品，還有超過10款限定甜點冰品、鹹點與麵包，優惠活動自6月25日至7月15日止，全台萊爾富門市限量販售。

萊爾富指出，Hi café推出3款芋頭系列飲品，讓消費者在萊爾富也能喝到媲美手搖店的芋頭飲品風味，包括「大冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵」（售價80元，活動期間優惠價69元），以堅果風味的濃醇拿鐵為基底，加入Q彈小芋圓與綿密芋泥，奶香、咖啡香與芋頭香氣層層堆疊，是咖啡控跟芋泥控不能錯過的創意飲品。

「大冰芋泥西米露奶茶」（售價80元，活動期間優惠價59元）融合香濃芋泥與茶香四溢的奶茶，加上飽滿的西米露，口感滑順不膩；「大冰芋泥小芋圓歐蕾」（售價80元，活動期間優惠價59元）是香醇鮮奶與綿密芋泥的經典搭配，再加入Q彈小芋圓增添口感。

▲▼0624超商。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出超過10款限定甜點冰品、鹹點與麵包。（圖／業者提供）

甜食控必吃的「芋頭QQ麵包」（售價35元）使用台灣在地芋頭製成芋泥，加上Q軟麻糬；「芋泥丹麥」（售價42元）酥脆丹麥麵包包裹綿密芋泥，酥香交織、香氣十足；還有「芋泥蛋糕捲」（售價42元）柔軟蛋糕體配上香濃芋泥。

冰品部分，「濃芋雪糕」（售價49元）每支雪糕添加芋角顆粒，活動期間單件39元，2件65元優惠。「芋泥冰淇淋」（售價35元）帶有芋頭的淡雅甜香，單件29元，2件55元優惠。還有「濃芋風味滿餡蛋捲」（售價35元），活動期間第2件只要10元。

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