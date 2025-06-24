怕爆！法國音樂節爆「扎針」攻擊　145人掛彩急驗毒物反應

圖文／鏡週刊

法國音樂節上週末於各地街頭盛大展開，卻驚傳駭人「針頭攻擊」事件，總計有145人受傷，警方已逮捕12名犯嫌，釐清背後動機。

英國衛報報導，上週六晚間數百萬人湧上街頭參加音樂節，沒想到驚傳「注射器（針頭）」攻擊，共釀145人受傷，光是首都巴黎就有13起。

目前不清楚這是否為所謂的「針刺事件（needle spiking）」，意即透過針對注射「FM2」（氟硝西泮）、「迷姦藥水」（GHB），性侵被害者得逞。

▲ 有民眾秀出疑似遭刺傷口。（翻攝X）

有3人表示遭刺後感到身體不適，檢方獲報後展開調查。法國內政部表示，目前已逮捕12名犯嫌，「部分受害者被送往醫院進行毒理檢測」。

值得注意的是，法國音樂節讓民眾嗨爆，但也有超過370人因為各種罪名遭拘留，光首都就有90人，還導致了13名執法人員受傷。

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