信箱出現「留島不留人」恐嚇傳單　大溪警方展開調查

▲桃園市大溪區最近出現「留島不留人」中共傳單，大溪警分局南雅派出所所長孫獻徽說明警方處理方式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區最近出現署名「留島不留人」恐嚇傳單，內容是繁體中文所寫「慶祝台灣回歸，兌換貨幣與土地」等相關規定，隨即向大溪警方報案處理。大溪警分局指出，針對散布謠言或不實言論將依法究辦，目前已調閱周邊監視器鎖定特定對象擴大偵辦中，並報請桃園地檢指揮偵辦。

有網友指稱，大溪區中華路有住戶在信箱發現署名「留島不留人」傳單，上面寫著中華人民共和國政府公告，內容包括「慶祝台灣回歸，兌換貨幣與土地的相關規定，1萬元新台幣換1元人民幣、另有土地、房屋收歸國有、青壯男性須服5年勞役等等內容，住戶直覺傳單內容太過離譜，紛紛向警方報案處理，大溪警方則挨家挨戶敲門看有沒有收到傳單，隨即收回存證。

▲桃園市大溪區最近出現「留島不留人」中共傳單，大溪警分局強調已擴大偵辦中，圖為這份傳單照片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局南雅派出所長孫獻徽指出，本分局接獲民眾報案後，已調閱周邊監視器發現特定對象，目前已擴大偵辦查證身分，並報請桃園地檢指揮，此外，警方針對散布謠言或不實言論將依法究辦，警方呼籲民眾，接獲謠言或不實言論信件切勿恐慌，如有發現類似信件或文宣，務必向警方報案。