黃牌重機遭撞飛畫面曝！貨車駕駛「撿東西」　方向盤右偏險害命

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《記者爆料網》有網友上傳一段影片，時間為3月11日上午8時許，一輛黃牌重機行經大溪區介壽路、新興路交叉路直行時，卻遭一輛小貨車突然偏移撞飛，騎士連人帶車滾了好多圈才停下，所幸僅皮肉傷，整段影片非常驚悚；大溪警方指出，警方據報到場處理，小貨車王姓男子辯稱是彎腰撿東西導致方向盤向右偏移肇禍，事故原因仍待調查處理中。

▲臉書《記者爆料網》有網友上傳影片，桃園市大溪區介壽路3月11日上午8時許，黃牌重機行經路口處直行時遭小貨車撞飛，圖為事故前一瞬間。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲桃園市大溪區介壽路3月11日上午8時許，黃牌重機行經路口處直行時遭小貨車撞飛，警方到場處理時小貨車左側有明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書《記者爆料網》這段影片全長約18秒，騎乘黃牌重機賴姓男子於11日上午8時許行經大溪區介壽路、新興街交叉路口處直行時，同行小貨車卻突然往右偏移，黃牌重機當場被撞飛網前十餘公尺撞上路口處商店前才停下，黃牌重機零件散落一地，賴姓駕駛則有受到擦挫傷。

▲桃園市大溪區介壽路3月11日上午8時許，黃牌重機行經路口處直行時遭小貨車撞飛，警方到場處理（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方據報到場處理，45歲小貨車駕駛王姓男子聲稱，開車往大溪方向行駛，行經事故地點因彎腰撿東西，扶方向盤的左手向右偏，導致小貨車突然右轉，與外側直行賴姓男子發生碰撞，警方為雙方酒測，酒測值均為零，幸好賴員身穿防護衣，僅皮肉受到擦挫傷，意識清醒。

大溪警方呼籲，駕駛車輛行駛道路應保持專注，注意前車況，如有突發狀況應停靠路邊再行處理，切勿行駛中有撿東西或其他影響駕駛之行為，以維自身及其他用路人安全。