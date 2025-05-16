機車騎士誤闖大溪崁津橋工地「自摔昏迷」　命危緊急送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪崁津橋昨（15）日上午發生交通意外，一名機車騎士誤闖施工區域、猛撞施工圍籬後自摔，大溪警方與消防人員到場處理時，發現簡姓騎士已陷入昏迷且無呼吸心跳，經救護人員急救後送往國軍桃園總醫院急救後，已恢復生命跡象。大溪警方指出，騎士目前仍有手腳擦挫等傷勢，住院觀察中，酒測值經抽血鑑定酒精濃度為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市大溪區崁津橋昨天上午發生騎士猛撞施工圍籬自摔事故，警消到場急救。（圖／大溪警方提供）

▲桃園市大溪區崁津橋昨天上午發生騎士誤闖施工圍籬自摔事故，警消救護人員對昏迷騎士急救中。（圖／大溪警方提供）

大溪警方指出，73歲的簡姓男子昨天上午10時許，騎乘機車行經大溪區崁津橋外側車道往石門水庫方向行駛，因不明原因撞擊前方施工圍欄，導致人車當場倒地，路過民眾報案處理，大溪警方會同消防局救護人員據報到場處理，發現簡姓騎士已無呼吸心跳，救護人員緊急施救後送往國軍桃園總醫院搶救。

大溪警方表示，簡姓騎士送醫急救後恢復呼吸心跳，目前生命跡象穩定，經院方抽血檢測，酒測值為零，但仍有手腳擦挫等傷勢，警方初步調查，崁津橋施工現場防護設施是否符合安全規範，必要時將邀請相關單位進行聯合勘查，至於事故發生原因仍需調查釐清。

▲桃園市大溪區崁津橋昨天上午發生騎士誤闖施工圍籬自摔事故，圖為施工現場。（圖／大溪警方提供）

大溪警方呼籲，駕駛人行經施工路段應減速慢行，並注意警示標誌與周邊環境變化，以確保自身與他人安全，警方將要求施工單位強化道路安全管理與施工防護措施督導工作，以避免類似事故再度發生。